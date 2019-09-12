安倍新內閣 19閣員換掉17人

2019-09-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本政府十一日大換血，十九名閣員中，有十七人更換，其中十三人為初次入閣。首相安倍晉三強調，這次改組是「安定與挑戰的強力布局」，令和元年新內閣傍晚經皇宮認證後正式上路。新內閣接著將面對預定十月召開的臨時國會，包括憲改、年金財政檢證和日美新貿易協定等議題，將成為焦點。安倍在傍晚的記者會上也再次強調，將由國會最大黨自民黨主導推動憲改相關討論，「即使很困難，也一定要完成」。

推動憲改 安倍：一定要完成

對於初次入閣擔任環境大臣的「人氣小王子」小泉進次郎，安倍表示，小泉擔任議員已有十年，希望他在海洋塑膠垃圾、氣候變遷等課題上，以年輕人獨特的嶄新思維進行應對。甫上任的小泉也宣布十二日訪問福島，了解當地的除污狀況，向全世界傳達日本在環保方面的先進做法。

安倍在一九九三年當選眾議員，二○○三年為時任自民黨總裁的小泉純一郎，亦即進次郎的父親提拔為自民黨幹事長。但也有評論家表示，小泉純一郎近年反核，進次郎被任命為環境相頗具戲劇性。

十九名閣員中留任原職者，僅有副首相兼財務大臣麻生太郎，和兼任綁架問題擔當大臣的官房長官菅義偉。外務大臣茂木敏充原為經濟再生大臣，防衛大臣河野太郎原為外相。總務大臣高市早苗和厚生勞動大臣加藤勝信，則是重返內閣。多名新閣員為安倍長年倚重的左右手，比較特別的是，挑戰安倍的石破茂和旗下派系人馬，在這次改組中無人入閣。

評論家將焦點置於由河野太郎、茂木敏充和菅原一秀組成防相、外相和經產相的「鐵三角」。河野和茂木均曾留學美國，英語能力極強，在對外交涉上，表現寸步不讓的強硬立場，尤其茂木在日美新一輪貿易談判中扮演要角，河野則被南韓視為眼中釘。菅原雖為初次入閣，但他是菅義偉左右手、沒派系壓力，可忠實執行安倍的經濟政策。

黨人事方面，幹事長二階俊博和政調會長岸田文雄續任，總務會長由前奧運相鈴木俊一接任，選舉對策委員長由下村博文接任。二階續任被視為對安倍四連任總裁有正面助益。安倍總裁任期至二○二一年九月，若要四連任，必須先修改黨章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法