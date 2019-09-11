英國會被休會5週 提前大選又失敗

2019-09-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕在英國首相強森的策動下，英國國會十日起展開長達五週的強制休會。但英國下議院反對派在九日休會前夕強力反擊，再度否決強森的提前大選動議。英國下議院議長伯考痛批這是非正常休會，並宣布將在十月辭職，以示抗議，指控強森政府「貶低國會」。

下議院議長痛批 宣布辭職

英國下議院反對派於九日給予強森三次重擊。首先，反對派再次封殺強森提前於十月十五日舉行大選的動議。其次，下議院表決通過要求強森公佈一份評估「硬脫歐」衝擊的機密文件。其三，國會防止強森於十月底脫歐底限時「硬脫歐」的法案，在送交英女王伊莉莎白二世簽署後，九日正式生效。該法案規定，若英國無法在十月十九日前與歐盟達成協議，強森政府必須請求歐盟將脫歐推遲至明年一月卅一日。

強森十日揚言，就算國會不支持他提前大選，他仍會取得脫歐協議，在十月卅一日讓英國脫離歐盟。但他又說，「如果在絕對必要的情況下，英國可能會無協議脫歐」，「我們要有所準備」。英國媒體分析指出，國會已經封殺無協議脫歐的可能性，如果他拒絕國會通過的法案，恐怕得宣布辭職。

在國會投票前，強森曾前往都柏林，會見愛爾蘭總理瓦拉德卡商討脫歐事宜，雙方會後發表聲明表示，兩人雖達成部分共識，但彼此鴻溝仍深。雙邊最大的歧異為愛爾蘭邊境保障措施（Irish backstop），該措施旨在防止英國脫歐後與歐盟會員國愛爾蘭出現硬邊境。

工黨可能發動二次公投

針對國會強制休會，伯考痛批「這不是標準或正常的休會」、「這是數十年來最長的一次，代表強森政府的『蠻橫政令』」。反對派工黨議員揮著寫有「被噤聲」的標語，怒喊「你太無恥」。

工黨黨魁柯賓表示，工黨希望重新大選，但不支持強森行動，一切等到確定脫歐再說。工黨影子內閣財政大臣麥克唐納暗示，工黨可能發動二次公投。

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