美心月餅批反送中 人民日報喊讚

2019-09-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕中秋節將至，中共機關報「人民日報」八日發表題為「一個月餅圓了，一個月餅殘了」的評論，盛讚批評「反送中」的香港月餅商美心集團負責人伍淑清，並強力撻伐支持「反送中」的冰皮月餅始祖、大班麵包西餅公司創辦人之子郭勇維，暗示網友拒買抵制。

暗示網友抵制反送中的大班月餅

人民日報指出，伍淑清近日義正辭嚴地阻止香港學生罷課，受到「亂港份子」惡毒攻擊，但公理自在人心；伍淑清憂心當代香港青年，使美心月餅備受「內地」網友追捧，因為眾人看到她多年來心繫國家，旗幟鮮明堅持維護「一國」、心繫香港青年愛國教育。

伍淑清是中國改革開放後首家合資企業的創始人，她和香港富商父親伍沾德在一九八○年取得「中華人民共和國外國投資管理委員會外資審字（1980）第一號」許可證，成立北京航空食品有限公司，號稱「001小姐」。

日前，伍淑清創辦的香港中華基金中學學生發動罷課時，伍淑清據稱要求罷課學生退學，並對學生強調中國歷史偉大，消息傳回中國後，獲中國官媒吹捧。此前，人民日報也曾發表一篇題為「誰的月餅有流心（美心知名產品為流心月餅），誰的月餅藏禍心」的文章，聲稱美心月餅受人追捧，因為人們的眼睛雪亮，做出鮮明選擇。

人民日報也提到，郭勇維因為支持香港激進暴力份子的言行，遭中國網友齊聲譴責，導致其月餅被中國各大電商集體下架。日前，郭勇維曾在「臉書」發文，支持香港抗議人士的手牽手人鏈活動，並發圖諷刺「藍絲」（支持港府及警方的人士），但在壓力下刪文道歉。中國官媒將買月餅提升至政治層面，不少民眾因而將大班視為「港獨牌子」，斥責大班月餅，以示效忠中央。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法