英保守黨黨鞭辭官︰對強森忍無可忍

2019-09-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國就業暨退休保障大臣魯德（Amber Rudd，見圖，路透）七日宣佈辭去閣員、保守黨黨鞭職位，批評英國首相強森開除二十一名跑票國會議員黨籍的做法讓她忍無可忍，並指出「協議脫歐」已不是強森政府的主要努力目標，強調她無法再支持強森處理內政的方式，及其與歐盟協商的手段。在野的工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）認為，「強森政府已然分崩離析」，強森顯然是在上工六週後被大家看破手腳。

工黨︰強森政府已分崩離析

魯德七日透過辭職信指出，她一度認為強森主張的「硬脫歐（無協議脫歐）」可視為有效應對歐盟的協商手段，「然而，我不再認為『協議脫歐』是政府的主要目標」。魯德也透過推特表示：「當忠誠、溫和、優秀的保守黨員被開除時，我無法袖手旁觀。」英國《週日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，除魯德外，至少還有一名現任內閣成員正考慮辭去強森政府閣員職位。此前，強森的胞弟喬（Jo Johnson）五日甫宣布辭去國會議員和閣員職務。

溫和派魯德 不滿強森開除跑票議員

五十六歲的魯德自二○一○年起擔任國會議員，一六年七月獲前首相梅伊任命為內政大臣。魯德一六年在英國脫歐公投時，主張續留歐盟，屬於溫和派保守黨員。而四日證實遭強森開除保守黨籍的國會議員，也包括溫和派的前司法大臣高克（David Gauke）、前財政大臣哈蒙德（Philip Hammond），及在下議院連任時間最長、高齡七十九歲的資深議員克拉克（Ken Clarke）。

七月底當選保守黨黨魁並就任英國首相的強森，上任後堅定推動英國十月三十一日脫離歐盟；強森多次誓言「絕不會延後脫歐」，即使在無協議情況下，強行脫歐也在所不惜，八月底甚至嘗試延後國會開議，試圖藉由繞過下議院表決「脫歐協議」的方式，強推脫歐進程。強森此舉惹怒一大票反對無協議脫歐及親歐派的議員，迅速招致反擊；二十一名保守黨議員三日臨陣倒戈，拱手讓出投票議事決定權，並於四日通過一項工黨的「反硬脫歐」法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法