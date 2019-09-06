全素不吃肉 中風風險反高2成

2019-09-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕高舉健康及環保旗幟的蔬食主義者，雙贏夢想恐是空談，因為四日登上《英國醫學雜誌》（ＢＭＪ）的英國牛津大學最新研究顯示，不吃肉雖可降低廿二％罹患冠狀動脈疾病（ＣＡＤ）的風險，中風風險卻也高了兩成。

鑑於蔬食主義和生活也「全素」的維根主義（Veganism）人口近年大增，各界對於這類飲食方式的利弊卻一無所知，牛津研究團隊從一九九三至二○○一年，共募集四萬八一八八名受試者，他們之前都沒有心臟病、中風或心絞痛病史。研究人員根據飲食習慣，將他們分為肉食組二萬四四二八人、主張蔬食主義或維根主義的純素食組一萬六二五四人、魚素組七五○六人。

結果顯示，至二○一六年三月，發生二八二○例心臟病，中風則有一○七二起。進一步衡量年齡、性別、吸菸狀況、社會經濟條件等因素，相較於肉食組，魚素組和純素食組罹患ＣＡＤ的風險，分別低了十三％與廿二％。然而，純素食組的中風機率高出肉食組廿％，每千人少十人罹患ＣＡＤ，但多三人中風。研究人員認為，茹素者的膽固醇、身體質量指數（ＢＭＩ）、血壓、糖尿病發病率通常較低，因此罹患ＣＡＤ的風險也相對較低；但膽固醇數值一旦偏低，或吃素缺乏維生素Ｂ１２，即可能增加部分類型中風風險。

不過，英國倫敦國王學院（ＫＣＬ）教授山德斯（Tom Sanders）無法苟同上述推論，他認為茹素者較容易中風的原因，在於該族群通常不太服用降血壓藥物。

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