立法會補選遭取消資格 周庭提告勝訴

2019-09-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕針對香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭去年遭時任選舉主任鄧如欣取消立法會港島區補選參選資格一案，香港高等法院二日裁定周庭勝訴，指出選舉主任雖有權判斷參選人的政治立場是否符合「基本法」，且有權取消其參選資格，但鄧如欣當時並未給予周庭說明其政治主張與立場的機會，便決定取消周庭的參選資格，確有程序不公之嫌。與此同時，由於補選程序出現瑕疵，在該次選舉出線的「民主黨」前黨員區諾軒，「並非適當當選」。

參選人政治立場仍受箝制

區諾軒二日哽咽表示，高院的裁決代表他一年多的立法會議員生涯即將告一段落，但周庭的勝訴，「標誌性地打臉港府」；為了民主運動，個人得失並不重要，若他失去議席可以幫助二○一六年因以極慢語速宣讀就任誓詞而喪失議員資格的劉小麗等人，重奪區議會、立法會選舉的參選資格，「那麼縱使天塌下來，也要伸張正義，這是時代對我區諾軒的要求」。

周庭二日獲判勝訴後，並未展現欣喜心情，並在庭外形容此次勝訴是一次「慘勝」。法官因程序不公而判她勝訴，但也再次確認選舉主任有權判斷參選人的政治立場，並就參選人的政治主張決定其參選資格。她至今仍主張「香港自決」，若她再次參選，選舉主任向她查問，仍可裁定她因未能擁護「基本法」而不符資格。周庭說，相關議席是否必須補選，仍須視爭訟雙方是否上訴。

二○一六年十月，香港眾志創黨主席、時任立法會港島區當選議員的羅冠聰，在立法會宣誓就任時，高呼「不會效忠於殘殺人民的政權」、「民主自決，抗爭到底」等口號，一七年七月遭高院以「未真誠宣讀誓詞，故宣誓無效」為由，撤銷議員資格。一八年初，周庭申請參加立法會港島區補選，遭時任選舉主任鄧如欣以香港眾志黨綱支持「民主自決」為由，取消其參選資格。一八年三月，區諾軒在立法會港島區補選勝出，成為本屆立法會最年輕的議員。

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