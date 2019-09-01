貿易戰牽制 川普指北京不敢鎮壓香港

2019-09-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普八月三十日表示，如果沒有美中貿易談判的經濟壓力，香港的「反送中」抗爭恐怕「會遭遇更大麻煩，我認為會更暴力」。川普強調，他對中國施加的經濟壓力，迫使北京當局對處理香港議題有所節制，中國了解如果未能以人道方式處理香港議題，美中貿易談判將陷入糟糕的處境，他在貿易上的作為，讓香港情勢沒有進一步升溫。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默三十日透過聲明，呼籲美國國會儘快就《香港人權與民主法案》進行表決，以保障香港的民主與自治；參議院外交委員會主席梅南德茲三十日也表示，國會復會後將優先推動該法案。舒默也透過「推特」向中國國家主席習近平發出警告，指出全世界都在看，也會要中國負責，「如果鎮壓香港，中國共產黨後果自負」。

國際社會也持續對香港人民表達支持，歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）三十日在芬蘭公開呼籲港府尊重市民集會、言論與結社的自由，以及市民和平示威的權利，指出香港近來的情勢「令人極為擔憂」，並強調歐盟與各成員國將持續關注香港情勢對歐盟在港公民及歐盟經濟利益的影響。

德國總理梅克爾預計九月六日訪問北京、會晤習近平。預計梅克爾料將當面向習近平表達對香港局勢的關切。

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