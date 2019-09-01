「831決定」滿5年 反送中戳破假普選

2019-09-01

北京埋惡因 24議員籲政改

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會常委會在二○一四年八月卅一日，針對香港特首和立法會議員普選方案做出「八三一決定」，不僅引爆當年「雨傘革命」，也是此次「反送中」愈演愈烈的重要背景因素。在人大決議五週年，且中共「四中全會」確定十月召開之際，香港立法會廿四位民主派議員向中國國家主席習近平發表公開信，促請重啟香港政改，但港府同日表明，此時重啟政改只會加劇社會分化。

中國人大常委會「八三一決定」表明，香港特首須由選舉委員會指定人選，再經港人一人一票選出，但選委會由親中建制派組成，等同北京仍牢牢掌握特首人選。該方案翌年雖遭佔立法會多數的泛民派議員杯葛，未能完成立法，但也種下香港五年來政治動盪的前因。此次港人由單純反對「逃犯條例」，演變為要求落實「雙普選」，更再次讓政改成為抗爭主軸之一。

落實雙普選 港府：政改加劇社會分化

廿四位泛民派立法會議員在公開信中指出，「八三一決定」公布後，港人對北京和港府的信任驟減，唯有北京儘速重啟政改、落實雙普選，才能從源頭解決香港社會的深層矛盾。然而，港府同日重申，社會必須在「基本法」和人大決議的法理基礎上，以及平和、互信的社會氛圍下，以務實態度討論政改；聲明中也強調，若此時貿然重啟政改，只會加速社會分化。

針對「反送中」再次提出雙普選訴求，港府行政會議成員、港區全國人大代表葉國謙八月卅一日直言「百分之一百零一」不可能，且港府之後要處理抗爭後續問題，二○二二年特首選舉前，看不到重啟或討論政改的機會。

此外，中共中央政治局八月卅日拍板，第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）十月登場，距去年二月「三中全會」相隔廿個月，為中共七○年代後相隔最久紀錄，一度傳出習近平受黨內抵制。北京獨立學者章立凡指出，屆時美中貿易戰和香港問題等兩大壓力，將考驗習的權力是否穩固；美國哈佛大學政治學博士、獨立學者顧為群則認為，香港問題到時若擺不平，四中全會不排除再推延。

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