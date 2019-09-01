港警下班遇襲 恐激化警民矛盾

2019-09-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港新界南部葵青區八月卅日深夜十一時廿分驚傳警察下班遇襲中刀見骨事件！案發於下葵涌地區，傷者為駐守葵涌警署槍房的四十五歲男性警員，手、腳、背部共受三刀以上重創，戴口罩埋伏攻擊他的三名男性兇嫌至今在逃。香港警務處長盧偉聰震怒譴責「卑劣」行徑，不排除任何可能性。本案恐為香港警民矛盾進一步激化埋下伏筆。

該員警下班行經葵芳站巴士總站附近，遭已先埋伏在葵義路電話亭的三名男嫌追砍；其中僅一嫌持刀但下手兇殘，見員警負傷奔逃廿公尺還不放過，最後上演追逐戰，途經之處皆留大攤血跡。送醫後院方立即為傷勢見骨的他安排手術治療。

受傷員警任職警界廿一年，約半年前才調到葵涌警署。盧偉聰指他未與人結怨，也沒說全案與「反送中」有關係。警方目前僅知兇手犯案時，兩人穿黑衣、一人著灰衫，呼籲目擊者提供更多線索協助破案。

根據「南華早報」報導，這宗襲警案發生前，通訊軟體「Telegram」即流傳有心人計劃「打電話誘騙警方」來襲擊；加上港警主力疑似設定在對付「反送中」示威者以致人手不足，遂於上月初進行警力編制調整：停止駐地員警步行巡邏轄區，改以坐警車、吹冷氣的流動巡邏隊取代。另外，鑑於九月開學季到來，各警署八月底紛紛提高戒備，以防網路上揚言對警察子女施暴、「照顧」、「接他們放學」等仇恨言論成真。

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