大搜捕再放人 港警「政治濫捕」

2019-09-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港警方針對參與「反送中」抗爭的多名知名政治、社運人士展開大規模搜捕，其中立法會民主派議員譚文豪、區諾軒、鄭松泰三人和區議員許銳宇被通宵扣查後，八月卅一日獲得交保，他們批評警方是政治算計，要恫嚇港人不敢上街，政治濫捕只會摧毀香港，呼籲港人不要受恐嚇，堅持五大訴求。

香港正面對「軍政府」

許銳宇卅一日傍晚透過「臉書」表示已經交保，呼籲港人無懼白色恐怖，「大家繼續努力」，五大訴求缺一不可。譚文豪批評，「政治起訴在香港成了常態」，政府現在已經容不下較溫和的民主派，香港正面對「軍政府狀態」，港府、港警大肆搜捕異議人士、企業內有「篤灰（告密）」文化，是「香港新文革」。區諾軒說，政治濫捕無法解決問題，若繼續政治濫捕、打壓企業，「香港會玩完」。

譚文豪、區諾軒均被警方以七月七、八日九龍遊行妨礙員警執行職務、襲警等罪名為由卅日深夜在住處被捕。加上因出境未到案的眾志主席林朗彥，警方單日內接連對十名政治、社運名人採取行動。另外，沙田馬鞍山市中心社區主任邱文勁因參與十三日機場示威推撞員警，被控暴動罪、對他人身體加以嚴重傷害罪，也於廿九日稍早被捕，卅一日出庭後交保。

北京發號施令 殺雞儆猴

紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）認為，這波逮捕行動是北京在背後發號施令，要殺雞儆猴，嚇阻示威。紐約時報也指出，此事反映中國領導階層戰術升級，但可能讓反送中更難收場；港府官員和建制派領袖透露，北京和港府已經決定以加強逮捕最強硬派示威者，讓這場抗爭逐漸後繼無力。

中共黨媒「環球時報」卅一日試圖施壓香港司法，指香港警方這邊抓人，另一頭法官卻迅速放人，「對香港社會加強止暴制亂的努力是不利的」；還呼籲港警和市民，為了香港未來，「大膽行動起來，無需有任何恐懼」。

國難五金商店 遭警搜查

多次在「反送中」抗爭中開「快閃店」以賠錢價販售頭盔、眼罩等防具給示威者而被稱為「國難五金」商店，卅一日在遊行區港島西營盤的臨時店遭持盾牌、警棍的員警搜查，帶走老闆、職員共七人，查扣五金工具、口罩等物品，附近群眾一度不滿起鬨聲援店主，警方增援至五十人到場戒備。國難五金發言人黎先生說，警方以店外噴瓶和兩罐不屬於該店的水管疏通劑為由，懷疑店內有其他危險物品入店蒐證，他批評警方無理執法。

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