不容異見 中國逼關25年自由派智庫

2019-08-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報二十七日報導，中國自由經濟思想的罕見燈塔、位於北京的獨立智庫「天則經濟研究所」，即將在當局施壓下關閉。過去二十五年來，該智庫曾在中國知識界及決策界受到敬重，甚至為政府機構和國有企業進行諮詢，但在中國國家主席習近平上台後，其異見屢遭壓制。

天則二十六日發表聲明指出，北京市當局指控該機構違反監管規定，下令強制關閉；該機構有意提出行政訴訟，將停止所有活動、解僱大部分員工，並對母公司進行清算。天則所長盛洪受訪時表示，他們已沒有任何生存空間，關門之外別無選擇。

天則成立於一九九三年，在已故中國領導人鄧小平推動市場經濟改革的浪潮下，鼓吹經濟自由化和民主化，倡導削減國有企業、強化私有財產權及法治等理念。天則創辦人之一茅於軾是知名自由市場派經濟學家，曾於二○一二年獲頒美國「米爾頓．弗里德曼自由獎（Milton Friedman Prize for Advancing Liberty）」。

批評習近平 機構學者被清大停職

然而，習近平上台後推行日益專制的政策，天則與中共正統觀念的衝突愈形激烈。今年三月，該機構學者許章潤遭任教的清華大學停職，他因發表批評習近平的文章遭到調查。過去兩年來，該機構曾被迫遷出多個辦公室，其網站和社群媒體帳號也被封鎖。

研究中國經濟改革的美國哈佛大學學者葛維茨（Julian Gewirtz）指出，天則為自由派在中國尋求空間的象徵，許多成員無畏地與外國思想家對話，習近平政權試圖抑制這類「外國影響力」。

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