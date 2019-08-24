多效合一 超級藥丸能剋心臟病與中風

2019-08-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕醫學期刊《刺胳針》（Lancet）廿四日刊出關於「多效藥丸」（polypill）策略的最新研究，證實這種多效合一藥丸有助於降低心血管疾病患者發作風險，它的功效在沒有心血管病史的民眾身上更顯強大，每天吞一顆，心臟衰竭個案即降四成，中風也少了三分之一；但對有心臟病和中風病歷者，威力足足減少一半，效果不比單純自我採取健康生活方式好上多少。

此一複方「多效藥丸」結合四種藥劑成分，包括止痛消炎藥「阿斯匹靈」、一種降血脂藥與兩種控制高血壓藥。

在伊朗德黑蘭醫科大學和「多效藥丸」製藥商「Alborz Darou」贊助下，最新研究於二○一一年二月至一三年四月間在伊朗展開，徵召五十至七十五歲受試者六八三八名，其中約十分之一曾有心血管疾病，將他們隨機分成兩組。結果，非藥物性預防組在追蹤期間有三○一人發生重大心血管事件，比率高達八．八％；服藥組則僅二○二人，發病率五．九％，風險減少卅四％。

鑑於心血管疾病每年在全球奪走一八○○萬條性命，其中逾四分之三發生在中低收入國家，「多效藥丸」確為可納入參考的實惠防治選項。

不過，「多效藥丸」目前依舊不普及，也未進入長期大規模人體試驗；多數醫生提供的處方箋，考量每種藥劑都有副作用，還是習慣針對不同病症分別開藥。但未參與上述研究的英國倫敦帝國學院公共衛生教授雷依（Kausik Ray）點出，愈多藥錠得吃，民眾愈難長期配合，尤其就慢性病而言。過去研究也指出，多達三分之一心臟病患者擅自停藥，甚至病發後九十天就不吃藥。

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