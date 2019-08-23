不滿屬地主義公民權 川普認真考慮終止

2019-08-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿一日重彈終止美國在判定公民身分時，大抵上採屬地主義的老調，表示正「認真」考慮終止美國公民的出生地原則。預料此違背美國聯邦最高法院判例的建議若啟動，將立即遭到司法挑戰。

川普在白宮外告訴記者，政府正「非常認真地」檢視美國公民出生地原則，但他並未詳述會怎麼做。川普去年曾表示，要透過總統行政命令來中止美國公民出生地原則，因為美國是全世界唯一一個來美國生小孩、小孩立刻成為美國公民與往後八十五年可享受所有美國公民福利的國家，「這太扯了。不能再這樣下去了。」但事實上，全球有超過卅個國家在判定公民身分時，也採行出生地原則。

恐引發嚴重憲政問題

美國憲法第十四修正案明白指出，所有在美國出生或歸化美國並受其管轄者，都是美國與此人所居住州的公民。川普想憑藉總統身分來結束公民出生地原則，勢必遭到國會議員與法界學者挑戰；就連川普自己任命的美國聯邦第五巡迴上訴法院台裔法官何俊宇，也不認同川普的觀點。何俊宇在出任聯邦法官前就曾撰文表示，美國憲法第十四修正案已經說得很清楚，提議改變公民出生地原則，將引發嚴重憲政問題，無證移民在美出生的子女之公民權所受到的保障，不亞於當年從歐洲抵美的移民後代。

此外，川普企圖改變美國公民出生地原則，也違反聯邦最高法院過去的判例。在一八九八年的「美國訴黃金德」一案中，在美國出生、父母不是美國公民的華人黃金德，成年暫訪中國，但卻在返美時被以排華條款遭拒入境，黃金德不甘其公民身分遭否定而提告，美國聯邦最高法院最後裁示，即使是非公民在美國出生的子女，仍有權在一出生時就取得美國公民身分，為確立所有在美國境內出生者都是美國公民的重要判例。

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