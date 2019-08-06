取消自治 印度增兵接管喀什米爾

2019-08-06

和巴基斯坦衝突升溫

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度政府五日公布總統令，廢止印控喀什米爾的「特殊地位」，即剝奪憲法賦予該地區的「自治權」，同時也加派軍力進駐、切斷網路及電話通訊、軟禁當地政治領袖。印控喀什米爾人口逾七十％是穆斯林，七十年來分離主義抗爭不斷，此事恐將導致印度和巴基斯坦兩大南亞擁核國家再陷衝突。

印度內政部長夏哈於國會下議院宣布，總統柯文德已簽署政府提案，下達總統令廢除印度憲法第三百七十條，命令立即生效。該法條原賦予印控喀什米爾（印度稱為查謨與喀什米爾邦）自治權，但不含國防、通訊及外交事務。新法生效後，印度中央可直接管轄當地所有事務。

另外，夏哈也提出「查謨與喀什米爾邦重組法案」，若國會審議通過，印控喀什米爾將劃分為「查謨邦」（印度教徒為主）及「喀什米爾邦」（穆斯林為主）兩個行政區，各自擁有議會，其中拉達克地區（佛教徒為主）將由中央政府直接管轄，不設立議會。

印度執政黨選舉承諾

此舉是印度總理莫迪所屬「印度人民黨」的選舉承諾，該黨訴諸印度教民族主義，近期選舉皆贏得國會多數。印度憲法原本規定，印控喀什米爾地區以外的人民不得永久定居、購買土地、從事公職及領取教育獎學金。許多人擔心，印度人民黨想改變當地人口結構。

此前，印度政府至少增派一萬兵力進駐實施安全管制，包括架設路障及鐵絲網；切斷部分地區網路、電話通訊及有線電視；禁公共集會、遊行及活動，甚至關閉學校；軟禁當地政治人物；下令數千名旅客及印度教朝聖民眾「立即離開」，估計影響當地七百萬人口。

對此，巴國首都伊斯蘭瑪巴德有數百民眾憤怒示威。巴國官員誓言，將持續給予喀什米爾「道德、外交及政治協助」。喀什米爾政治領袖呼籲，聯合國及國際社會應採取行動，幫助喀什米爾取得自治。

喀什米爾紛爭主因是其宗教與人口，當地包含印度教、穆斯林、佛教及錫克教等族群。一九四七年，印、巴脫離英國獨立，各自聲稱擁有喀什米爾，七十年來為此發生兩次戰爭及一次衝突。兩國於一九七二年在聯合國監察下停火，依照「實際控制線」分治當地，但迄今衝突不斷。

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