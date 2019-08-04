美測試高空監控氣球 爆侵犯隱私

2019-08-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「衛報」二日引用遞交給美國聯邦通信委員會（FCC）的文件獨家披露，美國軍方正利用實驗性的高空氣球，在中西部六個州的上空進行打擊毒品走私與國土安全威脅的廣域監控測試；以太陽能動力氣球做為監控平台，費用低廉，還能長時間監控多輛汽車與船隻，但也引發侵犯隱私的疑慮。

衛報指出，多達廿五個無武裝的氣球，已從南達科他州最大城市蘇瀑以北約卅二公里處的鮑爾蒂克施放升空，最高飛行高度可達十九．八公里，監控範圍超過四百公里，從明尼蘇達州、愛荷華州、威斯康辛州與密蘇里州部分地區，一路延伸到伊利諾州中部。美國南方司令部把這些由Raven Aerostar公司生產的氣球，委託給航太與國防業者「內華達山脈」（Sierra Nevada Corporation）進行測試。據Raven Aerostar表示，它們有的氣球已測試近一個月，仍然漂浮在空中。

「內華達山脈」提交的文件指出，施放氣球的目的，在於「對偵測以及鎖定毒品走私與國土安全威脅的位置，提供持續性監控系統」。據了解，這些氣球上配備有高科技雷達，能在任何天氣下與不分晝夜地同時追蹤許多個別的交通工具；氣球上的感應器與通訊裝置，能偵測到在氣球下方約四十公里範圍內所有移動中的交通工具。目前並不清楚這些測試是否與任何現行調查有關，也不知道所蒐集到的交通工具數據，是否會被儲存或轉交給其他政府機構。

FCC批准的氣球監控測試時間，是從今年七月中旬至九月一日；儘管過去不曾有類似報導，但當局去年便曾批准類似飛行。紐約州巴德學院無人機研究中心共同主任麥可表示，此等新科技提供可一口氣看盡的可能性，有時被稱為「戰鬥用的數位錄放影機」，因為若在監控區域內有事情發生，就能倒帶回去看到底發生了什麼事，甚至倒帶回到更前面看涉案人身分與來自何處。

民權組織認為，此測試有侵犯隱私權之虞。「美國公民自由聯盟」資深政策分析師史丹利表示，美國城市不該淪為每一種交通工具到哪裡都能被追蹤到的廣域監控目標，即便只是測試，這些氣球還是會從美國人身上蒐集許多資料，美國不該允許此等作為發生。

美國軍方正在中西部六州針對由Raven Aerostar公司生產的高空氣球，進行打擊毒品走私與國土安全威脅的廣域監控測試。圖為該公司之前提供氣球給美國航太總署（NASA）測試。 （取自網路）

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