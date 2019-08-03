金正恩9天連3射 川普「沒問題」
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2019-08-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓二日又試射兩枚飛彈，據判斷為短程彈道飛彈，為九天內第三次試射。然而，美國總統川普似乎有意淡化北韓飛彈威脅，指稱他對這次試射「沒有問題」，不會影響美朝協商。

南韓聯合參謀本部指出，北韓軍方於凌晨二時五十九分和三時二十三分，從咸鏡南道永興一帶向東部海域發射不明飛行物，估測飛行距離為二二○公里，最高高度為二十五公里，最高飛行速度為六．九馬赫。根據美韓評估，這次試射的可能是新型短程彈道飛彈。

此前，北韓曾分別於七月二十五日及三十一日兩度試射飛彈，與這次一樣是新型短程彈道飛彈。北韓此舉顯然是對下週登場的美韓軍演表達不滿，並對停滯的核武談判向美韓施壓。北韓試射的這些飛彈可以直接攻擊南韓，但不會威脅到美國本土及其太平洋海域領土。華爾街日報引述專家看法，指這些試射有實際用途，包括提升北韓飛彈精準度、提升躲避美韓飛彈防禦系統攔截的能力，及加強防禦美國從海陸空三方發動攻擊的能力。

川普未譴責這次試射，重申北韓領導人金正恩雖違反聯合國決議，但未違背兩人間的承諾，指稱這次試射是「非常標準」的短程飛彈，其他國家也試射這型飛彈，情況在掌控之中。

今年六月底，川普曾突然造訪南北韓非軍事區（DMZ），與金正恩會面同意重啟核武談判。分析家認為，這次會面給金正恩「壯膽」，意圖加速核武談判進展，並對美韓定於八月舉行的代號「19-2同盟」聯合軍演祭出警告，但美國官員強調，美韓軍演將如期舉行。

  • 北韓二日再度試射兩枚飛彈，據判斷為短程彈道飛彈，為九天內第三次試射。圖為北韓國營電視台一日播出的領導人金正恩視察飛彈試射畫面截圖。（法新社）

    北韓二日再度試射兩枚飛彈，據判斷為短程彈道飛彈，為九天內第三次試射。圖為北韓國營電視台一日播出的領導人金正恩視察飛彈試射畫面截圖。（法新社）

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