金正恩9天連3射 川普「沒問題」

2019-08-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓二日又試射兩枚飛彈，據判斷為短程彈道飛彈，為九天內第三次試射。然而，美國總統川普似乎有意淡化北韓飛彈威脅，指稱他對這次試射「沒有問題」，不會影響美朝協商。

南韓聯合參謀本部指出，北韓軍方於凌晨二時五十九分和三時二十三分，從咸鏡南道永興一帶向東部海域發射不明飛行物，估測飛行距離為二二○公里，最高高度為二十五公里，最高飛行速度為六．九馬赫。根據美韓評估，這次試射的可能是新型短程彈道飛彈。

此前，北韓曾分別於七月二十五日及三十一日兩度試射飛彈，與這次一樣是新型短程彈道飛彈。北韓此舉顯然是對下週登場的美韓軍演表達不滿，並對停滯的核武談判向美韓施壓。北韓試射的這些飛彈可以直接攻擊南韓，但不會威脅到美國本土及其太平洋海域領土。華爾街日報引述專家看法，指這些試射有實際用途，包括提升北韓飛彈精準度、提升躲避美韓飛彈防禦系統攔截的能力，及加強防禦美國從海陸空三方發動攻擊的能力。

川普未譴責這次試射，重申北韓領導人金正恩雖違反聯合國決議，但未違背兩人間的承諾，指稱這次試射是「非常標準」的短程飛彈，其他國家也試射這型飛彈，情況在掌控之中。

今年六月底，川普曾突然造訪南北韓非軍事區（DMZ），與金正恩會面同意重啟核武談判。分析家認為，這次會面給金正恩「壯膽」，意圖加速核武談判進展，並對美韓定於八月舉行的代號「19-2同盟」聯合軍演祭出警告，但美國官員強調，美韓軍演將如期舉行。

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