傳共軍集結中港邊境 白宮緊盯

2019-08-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「反送中」示威進入第三個月，在示威群眾將目標轉向北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）後，中國軍方釋出可依香港駐軍法出動解放軍維護社會秩序的訊息。彭博七月三十一日引述美國匿名高層官員說法，指中國武警或軍隊已在中港邊境集結，性質不明，白宮正密切關注。

分析師指美媒不必升高緊張

中國外交部發言人華春瑩在三十一日的例行記者會上表示，不知道此事。智庫「歐亞集團」（Eurasia Group）中國事務分析師柯夫蘭（Andrew Coflan）對此「持保留態度」，因為日前在廣東曾舉行公安誓師活動，「我不知道他們所指的是不是就是這件事，如果是，那這項說法在我看來是不必要的升高緊張」。他指出，廣東安全部隊的誓師活動也許釋放出一些訊號，「但這和鎮暴部隊在深圳集結的意涵大不相同」。

根據香港駐軍法，北京可在港府提出要求後，出動駐港解放軍協助維持社會秩序或救災。中國官方未公佈駐軍規模，但據悉有約六千人，以及一支海軍分艦隊、直升機航空兵團；一界之隔的深圳則駐紮更多部隊。

主權移交後最嚴重政治危機

英國「金融時報」指出，香港反送中抗爭已成為主權移交以來最嚴重的政治危機，其中以示威群眾攻擊中聯辦事件，堪稱最大挑釁。北京當局及其香港支持者近日意有所指地提到出兵干預香港的可能性，如香港前任特首梁振英便表示，解放軍駐港「絕非象徵性」，打擊港警執法能力，「就是在有心無意間迫使特區政府要求解放軍出動」。

許多分析家認為，中國出兵介入會為香港帶來「金融大災難」，引發資本外逃、增加港幣與美元聯繫匯率制度的壓力。澳洲智庫「洛伊研究所」東南亞計畫主任白杰明（Ben Bland）說，「提醒香港人解放軍依法有權干預，看來是試圖嚇阻示威者退讓」，「動用解放軍會是對香港的核武級選項」。

曾著書撰寫香港抗爭史的律師戴安通（Antony Dapiran）說，「就更長期來說，人們將不再認為香港是其曾經享有的中立天堂」，「這確實會使這個地方更難以為繼」。

駐港解放軍一名發言人向「南華早報」表示，不知道彭博報導所指的部署行動；另一名涉入香港政策的北京消息人士也駁斥這項報導，聲稱「香港的局勢還沒達到應該派出解放軍（的地步）。」

美國前駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）七月三十日在華府智庫「戰略暨國際關係研究所」表示，香港在「一國兩制」架構下的自治，或許令中國政府不快，但這是香港能有今日成就的關鍵，唐偉康同時也呼籲北京，「在處理香港事務上退一步」，「給香港在中英聯合聲明或者基本法中北京所承諾的空間」，尊重香港自治，會反而有利中國。

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