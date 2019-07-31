不合作運動升級 港鐵癱瘓4小時

2019-07-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港反對修訂「逃犯條例」的「反送中」抗爭，卅日再度發動不合作運動，數十人在上午通勤尖峰時間，阻止列車行駛，癱瘓港鐵，部分路線受阻達四個小時。彭博指出，新一波不合作行動顯示，原本侷限於週末示威的「反送中」運動正蔓延全港，成為「日常」。

上午七時起，抗爭者先後在觀塘線、將軍澳線交會的調景嶺站、港島線北角站、金鐘站和荃灣線等，以阻擋車門、按下緊急安全鈕等方式，阻止列車行駛，導致相關路段服務暫停。抗爭人士不時高喊「交代元朗事件」，表達對元朗發生白衣暴徒攻擊時，港鐵將列車停在站內、要求乘客下車的不滿。

在金鐘站、調景嶺站一度有不滿受阻的乘客與示威者發生口角、推撞，互罵髒話；也有人給予支持，北角站示威者結束一小時行動離開時，受到一群乘客拍手、豎起大拇指鼓勵，眾人高喊「光復香港、時代革命」。

約六十名抗爭者最後在西鐵線紅磡站結束行動，總計港鐵受影響四小時，十一時起逐步恢復正常。在此期間，港鐵提供免費接駁巴士疏運，車站外上百名人龍冒雨等車，也連帶影響東區走廊、甘諾道等道路交通。

港鐵總經理鄭群興表示，月台、列車緊急安全鈕共被按了一二三次，對相關行為表示遺憾。他並未回應外界對元朗事件處理方式的質疑，僅表示港鐵此前已經說明；至於網路傳言有港鐵車長號召三十日罷工，他說只有一、兩名車長請病假。

彭博指出，「反送中」運動已持續逾八週，展現令人驚訝的韌性，預期不合作運動將持續擴散。接近北京和香港特首林鄭月娥的人士則向「南華早報」透露，港府探詢過應示威者要求成立獨立委員會，調查近期數起警民衝突事件的可能性，北京也持開放態度，但由於警界強力反對，港府態度改變的可能性微乎其微。

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