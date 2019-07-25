中國國防部︰可依港府要求派兵

2019-07-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國防部二十四日就香港情勢發展提出警告，強調中央政府權威不容挑戰，若有必要，根據香港特區駐軍法，可在港府提出請求後，調派軍隊維持社會秩序。這是北京首次公開提及動用人民解放軍處理香港情勢的可能性；紐約時報指出，這表示北京不排除在香港動用軍隊。

首次公開提及動用解放軍處理香港問題

中國國防部發言人吳謙在說明中國國防白皮書的記者會上，被問到近日香港反對修訂「逃犯條例」示威，是否意味著「港獨」勢力抬頭、中央將如何應對時，聲稱日前示威者前往中聯辦抗議、噴漆，「我們正密切關注香港情勢的發展…部分激進示威者的行為挑戰中央政府的權威，碰觸一國兩制的原則底線，是絕對不能容忍」；至於當局會怎麼處理，他只說「駐軍法第三章第十四條已有明確規定」，並未詳述。

一九九六年公布的香港特區駐軍法第三章，雖然明言解放軍駐港部隊不干預特區地方事務，但第十四條指出，港府根據基本法規定，「在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害」；經中央批准後，駐軍將依據中央軍事委員會的命令出動，由香港駐軍最高指揮官或其授權的軍官指揮，執行任務。

這是北京首次公開提到出動解放軍處理香港動盪情勢的可能性。香港資深中國觀察家劉銳紹認為，吳謙的說法值得注意，因為顯然與解放軍不干預香港內部事務的一貫立場不同，「現階段解放軍正在觀察香港情勢發展，駐港部隊就像一艘潛艦，正慢慢浮出水面」。北京擔心外國勢力介入香港，利用中國在香港有駐軍，暗示軍隊可能按照法律扮演某種角色。

香港民主派公民黨主席楊岳橋坦言，北京的態度已轉趨強硬，「港府有責任向香港人民、也向北京和世界保證，它有能力控制情況」。儘管港人已對港府失去信心，但不表示他們希望解放軍接管。行政長官辦公室主任陳國基則說，吳謙只是重申駐軍法相關條文，「沒有什麼新的」，「港府無意請求（解放軍）駐軍依法協助」。

解放軍駐港司令 曾說不干預港事務

路透本月初曾引述消息人士，解放軍駐港部隊司令員陳道祥少將六月間與美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛會面時，曾主動表示駐港部隊不會干預香港事務。海大衛六月十三日受邀至解放軍駐港總部拜會，陳道祥當時告知他：「解放軍不會違反長期以來不干涉香港事務的原則」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法