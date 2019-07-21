撤軍換神學士停戰？ 美議員籲川普別屈服

2019-07-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本共同社十九日披露，美國與阿富汗伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）的和平協議草文內容曝光，美方同意以明確的撤軍時間表，換取神學士停戰及與阿國政府直接協商。但美國共和黨國會參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）卻呼籲總統川普，切勿應允神學士所提出的「荒謬要求」。

共同社從巴基斯坦伊斯蘭城發出的獨家報導指出，美、神學士兩造的談判代表，已於上月底至本月九日在卡達杜哈的第七度談判中，就基本協議達成共識，希望能在今年九月一日達成協議。和平協議草文有五大重點，分別是美國表明撤軍日期、不以阿富汗國土為攻擊他國的跳板、神學士願與包括阿國政府在內的各界代表所組成的「阿富汗人會議」對話、停戰，以及釋放俘虜。至於完成撤軍的日期，共同社指出，美國希望是在達成協議的九月一日之後的兩年內，神學士則要求半年內完成。

此外，為確保雙方履行協議，還考慮邀請俄羅斯、德國與日本等國擔任保證國。神學士曾一度在阿富汗取得政權，二○○一年美國發生九一一恐怖攻擊後，神學士因庇護發動恐攻的「開打」組織而遭美軍推翻，之後轉而對抗由美國扶持的阿富汗政府。倘若雙方能就停戰達成協議，結束這場歷時近十八年的美國史上最長戰爭，將指日可待。

不過，美國國家廣播公司（NBC）廿日報導，美國在談判中完全未要求神學士承諾保障婦女權利，打算把該問題留給阿富汗人自己解決。另外，神學士對於美國最在意、也就是保證不讓其他恐怖份子利用阿富汗做為攻擊美國人的跳板一事，態度相當模糊。

參議員葛蘭姆在推特發文表示，他希望川普政府不要屈從於撤軍的荒謬要求，目前駐阿富汗美軍與盟邦部隊的人數並不多，駐軍是防範恐怖組織死灰復燃的保險政策，同時協助阿富汗團結。

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