報復? 伊朗也扣英油輪 波斯灣緊張升高

2019-07-21

英外相嗆伊朗會有「嚴重後果」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕伊朗伊斯蘭革命衛隊（簡稱革命衛隊）廿日以「違反國際海事規則」為由，在荷姆茲海峽扣留一艘據稱與漁船相撞且無視求救信號、懸掛英國旗的「史丹納帝國號」（Stena Impero）油輪。英國外相韓特指責這是伊朗的「危險舉動」，揚言若不迅速解決，會有「嚴重後果」。不過，韓特強調，英國期望透過外交手段而非軍事選項解決問題。

「史丹納帝國號」十九日由阿拉伯聯合大公國富查伊拉錨地啟程，原訂廿一日抵達沙烏地阿拉伯朱拜勒港。具有半官方性質的伊朗法斯社十九日引述革命衛隊官員說法，指史丹納帝國號當天下午穿越荷姆茲海峽時，與一艘漁船發生事故，對方受損後呼叫史丹納帝國號卻遭忽視，因此通知當局，革命衛隊才出動海軍予以扣押。法斯社宣稱，「史丹納帝國號」違規關閉追蹤系統，船上有廿三人，被押後未受到任何傷害。

英國外相韓特為此兩度召集緊急會議，也召喚伊朗代辦要求釋放船隻。韓特說，伊朗釋放出令人憂心的訊號，英國已要求船隻暫時避開荷姆茲海峽航道。美、法、德三國則力挺英國，德國指責伊朗的挑釁加劇中東緊張情勢；美國總統川普表示，這證明他先前說法，「伊朗就是麻煩」。當天伊朗也曾扣押另一艘懸掛賴比瑞亞旗的英國油輪，但在武裝人員登船檢查後釋放船隻。

屬於英國海外領土的直布羅陀最高法院十九日稍早剛好裁定，英國皇家海軍陸戰隊四日在伊比利半島附近扣押的伊朗油輪，可再押卅天。伊朗最高領袖哈米尼立刻抨擊英國的「海盜行為」。

沙國同意美國駐軍

在美國與伊朗對立升高之際，沙烏地阿拉伯十九日已宣布，決定讓美軍部署在沙國，加強區域安全。這是沙國自二○○三年伊拉克戰爭結束以後，首度同意美軍駐紮。

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