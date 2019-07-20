龐皮歐彭斯接力嗆中 欺壓新疆「世紀污點」

2019-07-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十八日痛斥中國欺壓境內少數民族維吾爾穆斯林的惡行是「世紀污點」（stain of the century），並指控北京當局施壓他國缺席由美國主辦的宗教自由大會。同日，經常批中的美國副總統彭斯在宗教自由大會上強調，華府捍衛宗教自由的承諾，不會因為美中貿易談判而有所動搖。

龐皮歐在第二屆「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom）的閉幕日發言時表示，中國是當今人權危機最嚴重的國家之一，「這真的是世紀污點」；中國政府官員還曾想辦法勸退其他國家出席這場國際會議，質疑中方此舉違被中國憲法所保障的宗教信仰自由。龐皮歐恭賀那些罔顧中國壓力勇敢與會的國家，並說那些屈於中國壓力而缺席的國家，「會被美國記名字」。

龐皮歐並未點名有哪些國家不敵中國壓力缺席，國務院發言人也無法說明有多少國家被中國成功勸退。這場在華府舉行的宗教自由會議歷時三天，從十六日到十八日，總共有一○六國派員出席。

同日，彭斯在同一場會議上發言時表示，正在進行中的美中貿易談判，不會動搖美國捍衛宗教自由的承諾。彭斯說，無論美中貿易談判結果為何，可以確定的是，美國人會與信奉各種宗教的中國人團結齊心...「我們為他們（中國的各種宗教的信徒）有朝一日能在無遭起訴之虞的情況下自由地實踐個人信仰而祈禱」。

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