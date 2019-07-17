全球8.2億人挨餓 2030零飢餓無望

2019-07-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國十五日發布《二○一九年度世界糧食安全和營養狀況》報告，指出受飢餓之苦的人口在連續下降近十年後，過去三年緩慢回升，全球仍有超過八．二億人無法獲得充足食物，約占總人口九分之一，顯示聯合國一五年所訂「永續發展目標」（SDGs）第二項「零飢餓」任務，恐無法在二○三○年達標。

聯合國糧農組織（FAO）等機構，在本月九至十八日召開的「永續發展高階政治論壇」（HLPF）中，發表這份報告。報告指出，非洲普遍營養不良的狀況最嚴重，約二十％人口受影響；亞洲則有十一％人口營養不良，狀況最差的南亞地區更高達十五％，所幸後者過去五年在消除飢餓工作上大有斬獲。拉丁美洲和加勒比地區的飢餓人口比例，維持在七％以下，但有緩慢增加趨勢。

此外，許多經濟增長放緩的國家，尤其是中等收入國家及大量依賴初級產品貿易的國家，正見飢餓狀況增加；而飢餓情形加劇的國家，收入不平等現象也出現惡化。

20億人營養不良 有健康風險

除了飢餓問題，今年報告也首度為「零飢餓」任務引入「中度或重度糧食不安全」這個全新監測指標：全球計有十三億人無法定期獲得營養且充足的食物，約占總人口十七．二％。粗估有二十億人處於「即便不一定處於飢餓狀態，也面臨營養不良和健康不佳的嚴重風險」，五大洲均是，女性狀況又比男性略差；其中絕大多數活在低收入和中等收入國家，但北美、歐洲的高收入國家也有八％人口處於這種困境。

另一方面，一二年努力至今的新生兒出生體重過輕問題，未取得任何進展。與此同時，不分學齡兒童和成人，各地區超重與肥胖人口比例卻持續上升。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法