中加關係再惡化 華裔病毒學家被帶走

2019-07-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大逮捕中國電信巨擘「華為」財務長孟晚舟後，兩國關係便急轉直下。加國媒體十四日指出，加國皇家騎警（ＲＣＭＰ）五日再以涉嫌「違反政策」（Policy Breach）為由，從加國國家微生物實驗室（ＮＭＬ）帶走知名華裔病毒學家邱香果夫婦，以及協助兩人的一群中國學生。在此同時，中國外交部十五日也證實，有一名加籍公民因涉及毒品交易，近日在山東省煙台市被捕。

加拿大廣播公司（ＣＢＣ）指出，加國警方五日前往溫尼伯市的ＮＭＬ，帶走邱香果與夫婿成克定，及人數不明的中國學生。據悉，這群不太會說英語的學生自組小圈子，極少與其他人交流。該實驗室的職員事發三日後，才在會議上得知邱、成二人將「休假一段時間」，並被要求不得與他們聯繫。兩人及他們的學生也已被「除名」︱取消進出實驗室的通行證。ＮＭＬ是全球十五個具有四級生物安全水準的實驗室之一，保存伊波拉、炭疽病毒等致命病原體。

加拿大：邱香果涉違反政策

事實上，早在數月前，ＮＭＬ資訊科技部門技術人員，就曾利用下班時間進入邱香果的辦公室，更換其使用的電腦，之後ＮＭＬ更拒絕讓邱香果定期返回中國。加國警方發言人塞倫（Robert Cyrenne）證實，五月二十四日即接獲加國公共衛生署（ＰＨＡＣ）轉介，對ＮＭＬ展開調查，但強調此事不會危及公眾安全。

加國公共衛生署媒體關係主管莫利塞特（Eric Morrissette）表示，此事與「違反政策」相關、屬於行政範疇，已採取行動迅速解決問題，並強調沒有任何人被逮捕或軟禁。加國阿爾伯塔大學中國學院院長侯秉東（Gordon Houlden）指出，此事不排除與智慧財產權遭竊，以及向中國洩密有關；ＮＭＬ某些高度敏感且涉及國安的生物研究資料，可能在未經授權下外流。

據報導，邱香果早年在中國天津市行醫，一九九六年赴加取得博士學位，研究領域為免疫學，曾經參與開發抗伊波拉病毒藥物ZMapp。值得注意的是，她一直與中國的大學保持聯繫，多年來延攬許多中國大學生赴加協助研究。此外，成克定也是ＮＭＬ的生物學家，曾發表愛滋病、嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）等疾病論文。

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