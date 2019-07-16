川普種族歧視再添一樁 要有色女議員滾回原籍國

2019-07-16

眾議院議長諷「讓美國再白回來」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕正值美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）計畫加強執行「逮捕無證移民家庭」行動之際，美國總統川普十四日連發三則「推特」，不具名地批評數名「進步派」民主黨少數族裔女性聯邦眾議員，指出她們的原籍國政府「是全世界最糟糕、最腐敗、最無能的」，顯示她們沒有資格對美國政府的運作指手畫腳，更應該返回原籍國「幫忙收拾殘破不堪與犯罪猖獗的爛攤子」。

川普在推文影射的對象，疑似一群直言不諱的年輕自由派女性，她們都是眾議院新秀，包括非洲裔的麻州眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）、波多黎各裔的紐約州眾議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、巴勒斯坦裔的密西根州眾議員特萊布（Rashida Tlaib）、明尼蘇達州眾議員歐瑪（Ilhan Omar）等人。索馬利亞難民出身的歐瑪，是美國第一位黑人穆斯林女性國會議員。

英首相批「完全無法接受」

這是川普迄今最嚴重的種族歧視言論，隨即招致民主黨一致撻伐。眾議院議長裴洛西狠批川普，所謂「讓美國再次偉大」的計畫，向來都是「讓美國再白回來」。正在為二○二○年總統大選爭取民主黨黨內提名的前副總統拜登，也推文痛斥川普「為了自己的政治利益激化種族主義，持續發表可惡的言論分裂社會」。川普二○一六年大選對手、民主黨籍前國務卿希拉蕊．柯林頓酸說，這些議員都是美國人，「但你有件事說對了，她們的政府目前是完全且徹底的災難」。連英國首相梅伊都透過發言人表示，川普前述言論「令人完全無法接受」。

歐瑪推文直指川普惱羞成怒，「你（川普）正在煽動白人民族主義，因為你很生氣，像我們這樣的人（少數族裔）能進入國會，並對抗你充滿仇恨的議題」。歐加修─寇蒂茲回嗆，我「來自」的國家是我們全都宣誓效忠的美國，「你（川普）之所以大動肝火，是因為你無法接受美國有我們這些人。你仰賴一個受驚的美國，好讓你下手掠奪」，「你除了無法接受美國用選票選出我們，也無法接受我們不怕你的事實」。

川普二○年競選連任辦公室通訊副主任渥金（Matt Wolking）則推文回應，川普的話被錯誤解讀，「總統是要他們『回來，讓我們看看事情是怎麼辦的』」。

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