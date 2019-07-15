從政治到民生議題 示威遍地開花 要中國別惹香港人

2019-07-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港人對「逃犯條例」的警惕與反感，引爆數次大型「反送中」示威，也重新激起港人爭取公民權益的動力。紐約時報、衛報、華盛頓郵報指出，港人提出的訴求不再侷限於「反送中」，從政治到民生議題皆有人發聲，且至少在本月底前還有九次規模不等的遊行，這股不滿北京勢力滲透香港的情緒，還將延續下去。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，港人關切的是「政治體制問題」，例如年輕人找不到改變香港政治環境的管道，也無從掌握自身未來，只能走上街頭，甚至採衝突手段，迫使政府重視其意見。

「反送中」示威 公民運動覺醒

參與十三日上水「反中國水貨客」的遊行群眾指出，上月的「反送中」示威宛如香港公民運動的「燈塔」，使對親中政策憤怒已久的民眾覺醒，知道與其被動等待政府回應，不如主動爭取或對政策表達不滿，包括「港珠澳大橋」等造價高昂的基礎建設、挨批侵犯言論自由的「國歌條例草案」，以及導致大批中國遊客赴港「爆買」民生用品的「一週一行」政策等。

香港浸會大學政治及國際關係學系學者陳家洛表示，近期的示威是上月「反送中」遊行的「溢出效應」，除了港府在「反送中」事件上的失責外，香港「內地化」等長期存在的問題，也是促成民眾行動因素。他認為，這些問題都與一九九七年主權移交後的管治方式有關，即香港政府非經民選產生，以及官員帶頭讓香港與「內地」的界線更加模糊。

曾參與六日「光復屯門公園」行動，對中國大媽在該處賣唱、跳艷舞嗤之以鼻的梁艾倫（Alan Leung）表示，「反送中」運動讓大家意識到，中國人其實正逐步侵蝕香港的日常生活，示威「遍地開花」有助於延續港人捍衛權益的氣勢，「『別惹香港人』是我們想傳達給北京及港府的訊息。」

針對十四日的新界沙田遊行，參與民眾陳傑克（Jacky Chan，譯音）直言，港人過去因為不願打擾民眾生活，不會在民宅為主的地區示威，如今可在沙田遊行意義重大，代表可將訊息傳遞給當地居民，避免他們只能一味接收親建制派的新聞。

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