反中國水貨客 港警民衝突升溫

2019-07-14

光復上水 三萬人上街

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中運動」熱潮未減，民間抗爭行動「遍地開花」。逾三萬人（警方估稱四千人）十三日參與旨在抗議中國廣東省深圳市「一週一行」政策、抵制中國「水貨客」赴港大肆採購商品的「光復上水」遊行，隊伍下午從北區運動場出發，前往上水花園，但在約五時結束後，部分示威者轉往附近的上水廣場、新運路等地繼續逗留，遭警方以偏離原訂遊行路線為由，手持警棍及胡椒噴霧強勢驅離，爆發多波警民肢體衝突。

參與遊行示威民眾手持「嚴正執法、杜絕水貨客」等標語，沿路高喊「光復上水、還我社區」等口號，包括退休的香港賽馬會知名練馬師簡炳墀、民主黨立法會議員林卓廷等人均現身遊行隊伍當中。大部分店鋪擔憂衝突，多已事先關門。「一週一行」指的是深圳居民經「個人遊」簽注後，一年內可五十二次自由訪港的政策。

十三日警民衝突的主要地點，包括通往上水廣場的天橋周遭。數百名全副武裝的鎮暴警察，晚間在馬路上排成多列持續推進，強勢清場；許多示威者在馬路上堆疊交通護欄等雜物設置路障，或向警員丟擲水瓶、長傘等物品反制，亦有民眾拆毀路邊藥局的招牌，並在鐵捲門噴上「中國人飲中國奶粉」等字句，或在街牆、中國銀行的玻璃門等各處噴上「反送中」。

鎮暴警強勢清場 噴胡椒水、揮警棍

警民衝突期間情況非常混亂，許多手無寸鐵的示威者遭警方不斷以警棍從上而下毆打，或是身中胡椒噴霧；現場至少五名記者受傷，包括一名女記者臉部嚴重瘀青，必須緊急尋求救治；亦有警員被民眾丟擲的物品扔中，臉部受傷流血。警方約在晚間九時卅分許完成清場，至少逮捕一名示威民眾。警方聲稱，暴力示威者有組織性的非法集結，還向警察投擲鐵條與不知名的粉末。

議員控警方濫權執法

民主黨立法會議員尹兆堅十三日表示，他親眼目睹清場期間有警員用警棍追打無辜的年輕路人，遂前去與涉事警員理論，未料卻遭其他警員推擠衝撞，左額因此被警棍擊中；尹兆堅認為警方涉及濫權執法，會對此事追究到底。亦有部分民眾十三日散去時，互道「明日沙田見」，相約一起參與新界沙田區十四日下午舉辦的反送中運動大遊行。

與此同時，香港大學預計本週將就反送中運動期間如何定義「暴力衝突」或「公民抗命」，舉行公開對話；數百名港大學生十二日晚間舉行集會，並於深夜包圍校長寓所，抗議校長張翔透過聲明譴責「七一佔領立法會」衝突的示威者，迫使張翔十三日凌晨出面，承諾不會容許警方在沒有法律許可的情況下，進入校園拘捕學生，並將就是否收回七一事件聲明，公開做出適當回應。

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