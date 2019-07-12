隼鳥二號登龍宮 採樣大成功

2019-07-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本宇宙航空開發機構（JAXA）十一日宣布，小行星探測器「隼鳥二號」成功在小行星「龍宮」採集地下岩石碎片。這是人類首次在遠於月球的地方成功採集到地下物質，可望對於解開太陽系誕生之謎帶來重大助益。

日本放送協會（NHK）報導，隼鳥二號十日從兩萬公尺高空開始下降，日本時間十一日上午約十時五十分成功登陸。這是隼鳥二號今年第二次登陸龍宮，今年二月首次登陸時，製造了人造隕石坑，並採集地表揚起的物質，這次則以探測器的採樣筒接近人造隕石坑，透過採樣筒內發射的金屬彈珠，激起隕石坑內的岩石，採集地表下岩石碎片。

隼鳥二號再次登陸的風險極高，一旦登陸失敗，首次採集的地表物質也將一併化為烏有，因此JAXA研究人員相當緊張。上午約九時，計畫負責人津田雄一指示人員向隼鳥二號發出最後一次「GO」指令；十時五十分確定隼鳥二號成功完成任務後，JAXA宇宙科學研究所管制室響起一片歡呼聲。

有助解開太陽系誕生之謎

龍宮距離地球二．五億公里，和地球的通訊時間單程就得花上十四分鐘，因此隼鳥二號登陸及採樣都仰賴自動控制模式，地球上的管制室只能監看探測器傳回的影片和數據。龍宮是太陽系誕生時的小行星，埋在地表下的物質由於未受太陽和輻射照射，很可能保有四十六億年前太陽系誕生初期的樣貌。

日本在二○○三年五月發射「隼鳥一號」前往小行星「糸川」進行採樣，隼鳥一號返航時，疑因系統故障，比預定的二○○七年晚了三年，一○年才返回地球。隼鳥二號於二○一四年十二月初升空，預定明年底返回地球。

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