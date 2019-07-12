22強國譴責中國 促關新疆集中營

2019-07-12

中官媒反嗆憑啥指手畫腳

〔編譯管淑平／綜合報導〕包括英國、日本在內二十二個國家的駐聯合國大使，十日發表致聯合國人權事務最高官員的聯名公開信，譴責中國監禁新疆維吾爾族和其他少數族裔，力促北京停止這種「大規模任意拘禁以及相關違反人權」的做法，允許聯合國專家實地了解情況。這是首見國際大規模集體挑戰中國對新疆現行政策，對此，中國官方媒體「環球時報」批評西方自己排斥難民、歧視穆斯林，「有什麼資格就新疆治理指手畫腳」。

這封致聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）和聯合國人權理事會（ＵＮＨＲＣ）主席塞克（Coly Seck）的公開信，表達對於「可信報告指出任意拘禁以及大規模監視、限制措施，尤其是針對新疆維吾爾族和其他少數族裔」的憂慮，呼籲中國停止這項做法，「允許新疆維族和其他穆斯林、少數族群行動自由」。

要求列聯國人權理事會正式文件

參與連署的包括英、法、德、瑞士、日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等國，要求將此信列入該理事會正式文件。

外交官群起發表公開信給這個擁有四十七個成員國的人權機構，批評一國之人權紀錄，相當罕見。英國「衛報」指出，由於中國同樣身為該理事會成員，掌握的支持群足以否決正式提案，因此，外交官此舉或許是凸顯新疆問題的唯一可行選項。

權益組織「人權觀察」日內瓦分部主任費雪（John Fisher）說，「這份共同聲明的重要性，不僅是對新疆人，也是對全世界的人，他們仰賴聯合國這個人權領導組織，即使是最強權國家也須負責」；表明「北京以為其在新疆種種濫權之舉能逃過國際審視是錯誤的，這股壓力只會越來越大，直到這些駭人聽聞的濫權行為終止」。

根據美國國務院說法，中國政府在這些設施拘禁高達兩百萬人，以維吾爾族為主。人權團體和曾遭拘禁者形容這些北京當局所稱「職業教育中心」其實是「集中營」，強迫穆斯林少數族裔與漢族社會同化。

環球時報十一日發表社評，指這二十二國都是「發達社會」，「不代表世界，而是一小撮」，其人口加起來大約僅五億，「只是人類的一小部份」；並批評大多數歐洲國家雙重標準、虛偽，自己拒絕接受難民、排外、歧視穆斯林，「西方國家有什麼資格就新疆治理指手畫腳」。

艾多根轉向 土耳其等未連署

這份連署名單未見土耳其等穆斯林大國。與美國關係陷入緊繃的土耳其政府曾批評中國監禁新疆維族人的做法是「人類一大恥辱」，但總統艾多根七月初訪問北京後，態度大轉彎，表示新疆問題不應該「被用來做文章」。

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