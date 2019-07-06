造林對抗氣候變遷 要種1兆棵樹

2019-07-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《科學》（Science）期刊四日發表最新研究指出，瑞士科學家估計，對抗氣候變遷的最有效方法是大量植樹，若在地球上九百萬平方公里的土地上重新造林，也就是相當於美國大小土地上種植至少一兆棵樹，將可在未來數十年消除三分之二的人為暖化物質排放。

瑞士蘇黎世聯邦理工學院研究團隊分析八萬多張受保護森林區的高解析度衛星照片，包括極地苔原及熱帶雨林等，以確定各生態系統樹林覆蓋的「自然水平」，確認十個決定各生態系統樹木覆蓋的土壤和氣候變量，基於當今環境情況建立一個預測模型。

研究人員使用「谷歌地球」檢視可承載更多樹木的區域，同時也為人類及作物留下空間，估計地球上至少有容納一兆棵樹木的空間，甚至可達一．五兆棵。即使已有現存的城市及農地，地球仍有九百萬平方公里的空間承載新的樹木，約是美國的面積大小。目前地球共有三兆棵樹木，總樹林面積約五十五億公頃。

研究估計，新樹林在數十年間能吸收大氣中七千五百億公噸的二氧化碳，約是人類過去二十五年來製造的碳污染量；且種樹的效益將迅速呈現，因為年輕樹林能移除空氣中更多的碳。

六個可承載最多新樹林的國家分別是俄國、美國、加拿大、澳洲、巴西及中國。雖然最好的造林地點是在樹木生長快速的熱帶地區，但每個國家其實都可以努力造林。全球森林觀察（GFW）調查顯示，二○一八年，地球失去一千兩百萬公頃的樹林，是自二○一二年有紀錄以來第四慘重年度損失，主因是火災、農業及礦業開發。

這是首個試圖量化地球可承載樹木量的研究。研究共同作者克勞瑟（Thomas Crowther）指出，植樹是迄今最便宜、最有效率的對抗氣候變遷方法，但仍需減少燃燒石油、煤炭及天然氣等造成全球暖化的主因。然而，部分專家質疑該研究的可行性，認為太過樂觀，強調減低石化燃料排放才是首要之務。

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