衝入立法會… 一日升級 200人決策 工具克難

2019-07-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕原本一直和平的香港反修訂逃犯條例抗爭行動，一日突然上演衝入立法會暴力場面，香港「南華早報」三日披露，這項突如其來的行動升級，是一批約兩百名示威者在現場的臨時決定，事先並無縝密計畫，做出決定後立即行動。

南早報導，參與當天臨時商議過程或加入衝撞行動的示威者透露，一日上午十一點半，在立法會附近夏慤道上的示威群眾中，有一批約卅人的小團體想要升高抗爭力道，一名戴著綠色口罩的男子，把一群不久前才在灣仔金紫荊廣場升旗典禮與警方衝突的示威者聚在一起，問道：「同意升級採取激烈行動的現在舉手」，絕大多數人都舉手；再問是否要維持和平抗爭，沒人舉手。

這個臨時投票結果，在中午時分傳達到立法會示威區一批約兩百人的示威群，眾人於是開始拋出各種行動想法，最後針對五個提議投票：在金紫荊廣場升黑旗取代中國五星旗，包圍特首林鄭月娥預定當天出席慶祝晚會地點紅磡體育館，衝進立法會、政府總部或附近的特首官邸禮賓府。

一名拒絕具名的廿六歲男性示威者向南早說，「八十％的人支持衝立法會」，但是並無如何衝撞的具體行動計畫。廿二歲楊姓大學生說，示威者想要用更激進的行動釋放更強烈訊息，「我們決定佔領、癱瘓立法會，要當局面對我們的訴求」。

有幾位示威者提到要和平一點、希望等七一遊行後更多人加入再行動，這些想法都很快就被否決，一方面避免想和平示威的人設法阻止，另一方面也不想讓警方有時間做好準備；至於法律風險，楊姓大學生說，「我們沒討論萬一被逮捕會怎樣」。接下來，有示威者四處收集棍棒、廢金屬物等重物，放進一個路邊攤推車籃，後來這部推車就被當成破門鎚，撞破立法會大門玻璃。

後勤補給靠手勢

相較於裝備齊全的警方，這場沒有領導者的示威行動，許多抗爭工具都是克難拼湊，人身防護裝備可見浮板、軟木墊，最吸睛的要算是用行李箱製成的盾牌。網路上還流傳一套示威者想出的抗爭手勢用於後勤補給，例如雙手上舉過頭呈三角形，表示需要頭盔，也有警告危險、快跑手勢，甚至連需要哮喘藥都能透過手勢傳達，接著所需物資就會經由長長的人鏈傳遞到前線。

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