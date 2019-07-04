武力鎮壓? 駐港解放軍軍演

2019-07-04

若港府無法掌控 傳北京「將採取行動」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國人民解放軍機關報《解放軍報》二日透過官方微博，發布解放軍駐港部隊上月廿六日在香港附近的海空域，出動陸、海、空三軍部份兵力進行聯合海空巡邏演練的消息。隨著香港「反送中」運動規模愈趨龐大和激烈，香港坊間持續有「解放軍可能介入處理示威」的傳聞出現，而解放軍選在敏感時間點發布駐港部隊軍演的做法，隨即引起更多聯想。

《解放軍報》聲稱此次演練旨在提升部隊緊急出動、臨機處置、聯合行動等作戰能力。艦艇大隊長祝勇華表示，「做好災害預防救治演練，有助協助特區政府保護香港市民生命財產安全」。

對此，香港亞太研究中心秘書長李風告訴台灣《中央社》，中國軍方此時發布駐港部隊演練的消息，肯定有含義，不會是巧合；演練就是「以防萬一」，香港發生如此「亂局」，北京當然關注，北京希望香港維持穩定，基本法、駐軍法也寫明港府可尋求北京協助。

香港《南華早報》分析，中國人民解放軍駐港部隊定期舉行此類演習，但軍方選在二日公布資訊，是想告訴外界「香港事務屬於中國主權議題」，同時也希望藉由展示武力，快速平息修訂逃犯條例所引發的社會動盪。

法新社報導，上海國防戰略研究所學者倪樂雄指出，公開軍演資訊旨在警告「港獨」份子，阻止外國勢力干預香港事務，「倘若事件發展更趨極端，而香港政府已無法掌控情勢，北京可能會武力介入」。澳洲國立大學學者倪凌超（Adam Ni）認為，這是清楚的最後通牒訊息，中共軍方意在告訴全球，中國最終願意訴諸武力，以確保其在香港的利益。

深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊告訴美國《華爾街日報》，中國俗諺「事不過三」，倘若港府無法掌握情勢，北京政府「將會採取行動」，且北京握有「時間」優勢。宋小莊也指出，香港「反送中」運動的根本原因，在於香港、中國之間長期的緊張關係，貧富差距、房價過高等社會問題，也激化了香港市民對政治的不滿。

若出動解放軍 「一國兩制會玩完」

時事評論員劉銳紹告訴香港《明報》，中國國家主席習近平認為，解放軍是香港問題的「定海神針」，解放軍演練可能是針對外國勢力，未必是針對香港近日的暴力行為；香港警隊有鎮暴隊，若出動解放軍，「一國兩制會玩完」。全國港澳研究會副會長劉兆佳也表示，他不認為軍演與香港近期事件有關，且他相信香港警隊有足夠的因應能力。

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