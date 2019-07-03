從佔中到反送中 港人在絕望中訴諸暴力

2019-07-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港延燒逾月的「反送中」風波，一日升級為強行佔領立法會行動。香港「南華早報」及美國有線電視新聞網（CNN）指出，香港民主運動從二○一四年「佔領中環」時強調「愛與和平」，演變為如今訴諸暴力以迫使港府正視民意，最大原因是港人不再懷有希望，越來越多人甚至對未來感到絕望。

報導指出，泛民派工黨議員張超雄曾在「佔中」期間，說服一群年輕示威者勿強闖立法會，而他在一日的圍攻立法會行動中，也同樣出面勸阻示威者，但他如今面對的是大幅超越一四年的人數。針對香港素來和平、守序的抗爭原則逐漸鬆懈，張直言：「年輕示威者對政府的憤怒已達臨界點，眼見特首林鄭月娥對民意無動於衷，在沒有選擇下只好升高情勢。」

訴求屢未獲回應 年輕人憤怒衝高點

張舉例說明，六月以來有三名青年以自殺方式「反送中」，這些示威者自認應對此負責，因為他們未能促使政府回應訴求，「年輕人傷心、生氣、內疚且絕望，他們有不計後果、犧牲自己的強烈渴望，這與五年前大不相同。」

許多泛民派議員此前數度成功阻止示威者行動失控，但這次同樣束手無策。民主黨議員林卓廷下跪請求示威者冷靜，卻無功而返；頗受年輕人喜愛的鄺俊宇與示威者講道理時，被當面怒斥：「你們立法會議員有什麼用？」梁耀忠試圖制止示威者衝撞，卻被撲倒在地，更在被質問「當兩百萬人上街都不能動搖政府，立法會還能做什麼？」時啞口無言，「這些年輕人已經絕望，不再對政府抱持期待。」

另一方面，參與「七一遊行」的六十二歲趙姓退休教師坦言，靜坐、遊行等方式不再能影響政府決策，為達到迫使當權者傾聽人民意志的目的，理應採取不同手段。另有民眾指出，當前情勢已使警民關係破裂，只有政府有能力予以修補，關鍵是政府願不願意回應民眾訴求。張超雄認為，可能需數十年時間才能弭平社會仇恨和誤解。

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