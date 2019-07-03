佔領立法會 民主派斥林鄭：拒回應訴求 是始作俑者

2019-07-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港反對修訂「逃犯條例」抗爭在極具象徵意義的一日主權移交中國二十二週年當天，升高為衝入立法會、佔領議事廳的「佔領行動」，要求港府回應解散立法會、實施雙真普選、徹廢逃犯條例修訂等五項訴求。特首林鄭月娥二日凌晨召開記者會，譴責示威者「極度暴力」，將追究相關責任。泛民派議員反批制度更暴力，籲政府回應民眾訴求。

以年輕人居多數的強硬派示威者一日包圍立法會，晚間近九時撬開鐵捲門，衝進立法會大樓內。示威者在議事廳牆上以黑漆噴上「香港不是中國」等標語，主席台掛起寫著「沒有暴徒只有暴政」布條。警方在午夜過後展開清場，部署在灣仔警察總部的大批鎮暴警力往金鐘推進，發射大量催淚彈，驅散示威者。

尋求談判 群眾稱佔領「萬不得已」

佔領立法會的示威者深夜發表聲明，指佔領行動乃「萬不得已」，目的是做為談判籌碼，要求港府回應徹底撤回修例、收回暴動定義、撤銷所有反送中抗爭者控罪、追究警方濫權，以及解散立法會，立即實施雙真普選等五大訴求。

香港○一報導，大多數示威者在眾人於議事廳發表宣言後即離開，但有數十人留下；面臨警方清場期限，示威者也意見分歧，主撤與堅守派一度爭執；議員林卓廷、郭家麒也與示威者溝通，遊說留守者離開。立法會外也氣氛緊繃，有人呼籲眾人不要離開，否則出賣大樓內佔領者，但也有人不斷呼籲快撤。

午夜過後，警方已在龍和道、龍匯道開始驅離，二、三十名原本已經撤出的主撤派冒險重回議事廳，強行將四名高喊「我要死在喺度（這裡）」的同伴帶離。零時三十分，大樓內示威者全數撤離，警方在將近一時大致完成金鐘清場。

林鄭二日凌晨四時召集政務司長張建宗、保安局長李家超及警務處長盧偉聰召開記者會，表示對於有人選擇用「極暴力方式」衝入立法會大樓肆意破壞，感到「痛心、震驚」，相關行為「目無法紀」且嚴重影響法治核心價值，政府「必定追究到底」。對於是否下台，她表示，未來仍有不少工作需處理，暗示不下台。

民陣呼籲港人 為香港堅持下去

建制派同聲譴責暴力，民主建港協進聯盟前議員王國興甚至呼籲中央出手「平亂」。

泛民派議員反批制度更暴力，斥林鄭至今拒絕回應訴求，才是始作俑者。「民間人權陣線」聲明呼籲港人「不要指責，不要割蓆」，為香港堅持下去。

立法會主席梁君彥指立法會受到嚴重破壞，未來兩週都無法開會。針對警方指稱有員警遭示威者噴灑輕微毒性粉末，消防處證實為第四類危險品「苯二胺」，長期接觸可能造成皮膚紅腫、呼吸困難。

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