「中英聯合聲明履行完畢」北京嗆英無權干預

2019-07-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕在香港主權移交中國二十二週年前夕，英國政府罕見地發表官方聲明，籲請北京信守《中英聯合聲明》移交條款，強調該聲明仍具法律約束力。但中國外交部發言人耿爽一日回應，與英方有關的權利義務均已履行完畢，英國已無責任，無權干預香港事務。

英國外交大臣韓特聲明指出，英方密切關注港人對「反送中條例」的抗爭，這使重申《中英聯合聲明》承諾更顯重要。該聲明仍具法律約束力，英方多次促請北京遵照聯合聲明及《香港基本法》，尊重香港享有的高度自治，維護港人應有的權利自由。

另外，美國國家安全顧問波頓也表明，華府期望北京在處理對港事務時遵守國際義務。英國「末代港督」彭定康則警告，北京持續加強對香港的掌控，英國政府必須對中國採取「更堅定立場」。

耿爽回應，《中英聯合聲明》規定與英方有關的權利和義務均已履行完畢。一九九七年七月一日起，中國恢復對香港行使主權，英方對港已不存在任何所謂的「責任」。香港事務純屬中國內政，外國無權干預。英方近期頻頻對港事務「指手畫腳」，中方堅決反對。

中、英兩國一九八四年簽署《中英聯合聲明》，列出北京治港的「一國兩制」方針，確保港人治港「五十年不變」。但中國國務院二○一四年發表白皮書，指稱香港的管治權力源於中央政府。兩年前移交二十週年時，北京曾指聯合聲明只是「歷史文件」，不再有任何現實意義。

除北京指控外國干預外，香港溫和建制派人士、自由黨前黨魁田北俊，也呼籲成立「獨立調查委員會」，檢視六月十二日「反送中」遊行的警民衝突，是否有「外國勢力」介入，以及香港特首林鄭月娥的角色。但田北俊也強調，林鄭下台並非好事，建議她重組內閣，他相信建制派若有人表明反對修法，就有機會「救到林鄭」，可惜無人願意開罪北京及中央政府駐港聯絡辦公室（中聯辦），不敢挺身而出。

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