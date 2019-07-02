林鄭硬撐 港人不屈 「一場持續的戰鬥」

2019-07-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕在香港特首林鄭月娥一日承諾未來施政將更開放、包容之際，香港鎮暴警察以胡椒噴霧與棍棒驅離示威者的景象，再次凸顯香港情勢動盪。香港大學日前公布的民調顯示，在兩次逾百萬人上街抗議「送中條例」後，林鄭的滿意度不僅創下歷年特首新低，其政府的支持度也創下二○○三年以來低點，建制派立法會議員對於明年立法會選戰也愈發焦慮。

林鄭一日在香港主權移交中國二十二週年紀念酒會上說，「逃犯條例」修訂爭議使她「徹底明白做為從政者，要不時警醒自己，準確掌握民情，縱使有良好意願，也要開放包容」。這是她近兩週來首度公開露面。

彭博報導，儘管抗爭群眾要求林鄭下台，但她與親北京的支持者顯然決心硬撐，以免促使反對陣營更勇於阻撓其推動的議案。民主派立法會議員毛孟靜說：「她不會屈服，也不會讓步，人民也不屈服、讓步，僵持不下的結果是更多的抗爭發生，這是一場持續的戰鬥。」

港大民意調查計畫總監鍾庭耀指出，林鄭錯過了六月中旬平息送中條例爭議的最佳時機，由於沒有任何政府首長因該爭議下台，她必須費更多勁才能重建港人的信任。鍾庭耀說，「她還有一次機會」，她必須快速且大膽地進行政策大調整。根據該計畫上個月二十五日公布的民調數據，林鄭的滿意度降至三十二．八分（總分一百分），比當月初下跌十．五分，比前任特首梁振英更不得人心，林鄭政府的滿意度也僅約十八％。

鍾庭耀說，他從事該民調逾二十年，從未見過特首聲望如此劇烈驟降，「她民調的下滑令人震驚，簡直是瘋狂。」他注意到政論家將林鄭與首任特首董建華作對照，二○○三年董推動「香港基本法」二十三條立法，造成五十萬港人上街抗議，而林鄭如今的局面比董更艱困。董在當時的保安局長葉劉淑儀與財政司長梁錦松辭職後，緩解了民怨。

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