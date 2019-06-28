對抗氣候變遷 G20成員國不同調

2019-06-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕廿國集團（G20）峰會將於廿八、廿九日在日本大阪舉行，但路透引述消息人士和取得的聯合公報草稿報導，成員國間針對預定閉幕時發布、與對抗氣候變遷有關的公報用詞有異議。美國推動淡化措詞，歐洲則反對，美方並為此施壓日方。自美國總統川普二○一七年六月宣布美國退出旨在抑制氣候變遷影響的巴黎氣候協定以來，如此各國在全球暖化問題上不同調的情況，不斷在許多多邊論壇中重複上演。

該公報草稿提到，支持落實二○一五年在法國通過的氣候協定「巴黎協定」，同時表明此一已獲全球二○○國簽署的協定，乃「不可逆、不能取消」。路透並引述兩名知情人士報導，根據其取得的另一份較早草稿，在美方堅決要求下，原先並未包括前述支持落實等文字。在G20與會領袖於廿九日正式通過閉幕公報的全文之前，很可能會做進一步修改。

尤其成員國之一的法國總統馬克宏揚言，法國將不會接受該公報對巴黎協定隻字不提。他廿六日在東京表示，若G20國家這次不談該協定、若我們沒在會議室就該協定達成協議，那我們就不再有能力捍衛氣候變遷的目標，「法國也將不會是它（指該協定）的一部分」。法國係該協定背後主要推手之一，法國國會亦正就一項能源法案進行辯論，該法案以法國於二○五○年前達成溫室氣體零排放量為目標。

根據巴黎協定，締約國同意把全球平均氣溫的升幅，控制在與「前工業時代」相比，「遠低於攝氏兩度」。惟聯合國二○一六年的報告顯示，在本世紀結束前，目前各國的政策「可望」使升幅至少達攝氏三度。聯合國秘書長古特瑞斯廿六日也呼籲G20國家支持更具雄心的氣候目標。

在此同時，本屆G20峰會的東道主日本，至今亦被批評持續支持使用煤炭發電，而這正是導致全球暖化的溫室氣體排放最主要來源之一，也使日本本身的環保紀錄正愈來愈受到國際間檢視。然而，日方這次卻希望全球領袖支持一項針對海洋塑膠垃圾的協議，並找到各國對氣候變遷的共同立場。

法新社報導，在這次峰會前，該海洋廢棄物協議已獲與會國主管環境事務的部長同意，將於本週通過。該協議旨在要求G20國家承諾減少塑膠廢棄物，但缺乏如何達成的細節，僅提議採取自願性的措施、撰寫年度進展報告。

日本聲稱其塑膠垃圾回收率達八十六％。惟其中許多「回收」只是加以焚化，產生二氧化碳。日本將約十％的塑膠垃圾運往海外，有研究顯示，最終恐流入海洋或在不當焚燒下排放有害污染物。

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