民陣召集人岑子杰︰送中條例 像刀插港心臟

2019-06-17

〔記者簡惠茹／香港報導〕香港「民間人權陣線（民陣）」發起「反送中」大遊行，抗議香港政府修訂「逃犯條例」，吸引創紀錄的逾百萬港人響應，卻也出現港警開槍、丟催淚彈，造成民眾流血、被捕，甚至有人為抗議惡法而不幸喪命。儘管香港特首林鄭月娥宣布暫緩修法，但民陣召集人岑子杰接受本報記者專訪時指出，逃犯條例就像一把刀插在香港人的心臟，不撤回就是根本沒有拔刀的意思。

籲台灣人看清楚現在的香港

岑子杰也感謝台灣人踴躍聲援，並呼籲台灣人好好看清楚現在的香港，民主自由得來不易，失去卻很容易，很多香港人很羨慕台灣，希望台灣的民主、自由、尊重人權的風氣一直持續，不要退縮，台灣也要加油！

岑子杰指出，香港人不會接受林鄭月娥的說法，她說的話只有五個重點，一是不撤回逃犯條例，二是她不會下台，三是不改變將示威者行動視為暴動，其他就是感謝「建制派」支持、感謝中共支持，完全沒有回應港人的訴求，甚至讚揚警方鎮壓的作法，港人不會接受。

岑子杰說，香港人的訴求就是「撤回逃犯條例」。香港人很清楚，「回歸」二十二年來，中共對香港的掌控從未停手，「香港的一國兩制，現在幾乎沒了，只有『一國一制』」，香港僅存一點點法治與中國「內地」不同，議會還僅存一點點民主，香港人要拚全力守住這點僅存。

回想九日到十二日，岑子杰說，很心痛，特首說示威者有致命武器，警察的橡膠子彈、布袋彈是不致命的，這就是謊言；遊行完全是合法申請，警察在未予警告下，向合法的示威者開槍、放催淚彈，難道行人走在路上就是暴動？

中國當局宣稱，香港的一國兩制是成功的，但岑子杰駁斥，從中共角度當然會說成功，是成功地將「內地」資本滲透到香港、掌控立法會，政府多半是親中者，且「一國（中國）」絕對是大於「兩制」。

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