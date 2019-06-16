治港奉命行事 林鄭恐保不住官位

2019-06-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港特首林鄭月娥十五日在宣布暫緩修訂「逃犯條例」的記者會上，至少五度被記者問及是否自請下台，但她始終打太極迴避正面答覆。港媒認為，林鄭在香港爆發大規模反送中抗議時便官位不保，反正對中共而言，不過就是再換一名治港代理人；技術官僚出身的林鄭倘若丟官，正是敗在對政治過於幼稚無知又缺乏敏感度。

是否下台 五度拒答迴避

林鄭兩年前參選特首時曾提出辭職論，即若遭香港主流民意唾棄，她會知所進退；但她在記者會上面對是否下台問題，不是強調上任以來深獲北京信任與尊重，就是拒答。但香港網路媒體「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press）直言，林鄭已經玩完，反送中抗議揭示她比被丟臭魚三明治的前特首梁振英還不孚人望，特首任期已經走到盡頭。

「香港自由新聞」稱林鄭只是個奉命行事的傀儡，背後有操控線絲的香港中聯辦與垂簾聽政的中南海；香港的自由與獨立性，在林鄭上台後每況愈下，從四名民主派人士被取消立法會議員資格、主張港獨的香港民族黨遭廢黨、中國執法人員疑似違反一國兩制精神越界執法，到日前的百萬人上街反送中，林鄭終將步上首任特首董建華的後塵—港府在二○○三年推動基本法第二十三條立法（國安條例），導致五十萬港人走上街頭，該法因此擱置，董建華兩年後辭職下台。

低估港人反彈 自食惡果

香港南華早報認為，推動送中案不見得奉北京旨意，更有可能是林鄭在錯誤時間、未徵詢各界看法與未經深思熟慮下的一意孤行及自食惡果；畢竟北京更在意的是茲事體大的基本法第二十三條立法，而非送中案。南早指出，林鄭及其幕僚嚴重且天真地低估港人、特別是商界因恐懼香港法治遭侵蝕而爆發出來的反彈力道，明顯欠缺政治嫻熟度與政治嗅覺不夠敏銳，更未能意識到強修該法所引發的地緣政治危機—被台灣的總統參選人斥為一國兩制失敗的明證。

南早表示，無論林鄭是否下台與何時下台，這場反送中爭議落幕時不會有贏家，整個香港全都輸了—香港已失去聲譽、司法獨立性，以及國際社會對香港做為主要金融中心的信心。

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