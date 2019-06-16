撤惡法5訴求 百萬港人今再上街

2019-06-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿香港特首林鄭月娥僅表態「暫緩」修訂「逃犯條例」，泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣）十五日宣布如期舉行「黑色大遊行」，號召民眾穿黑衣、綁白絲帶上街示威。遊行隊伍表訂十六日下午二時三十分在維多利亞公園的足球場集合，三時出發前往位於金鐘添美道的香港政府總部，遊行訴求包括譴責警方使用暴力、撤回逃犯條例、林鄭月娥下台等。香港街頭十六日勢必將再度湧現百萬示威人潮。

民陣十五日提出五大遊行訴求：不檢控示威者、取消定性暴動、追究開槍責任、撤回送中惡法、林鄭月娥下台。許多民主派立法會議員十五日也提出同樣訴求，並要求立即釋放所有被捕的抗爭者，取消立法會「黃色警示」並撤離派駐立法會大樓的警員。

民心盡失 林鄭挨轟不認錯

泛民主派立法會議員毛孟靜十五日痛批林鄭月娥「死娥不認錯」，指林鄭月娥已民心盡失，沒有資格繼續擔任行政長官（特首）一職。工黨議員張超雄形容林鄭月娥「歹毒可誅」。公民黨議員譚文豪指稱，林鄭月娥一再消費台灣殺人案（指香港男子陳同佳在台灣殺害其香港女友案）是「吃人肉饅頭」。人民力量議員陳志全特別用中文感謝台灣聲援香港，讓港府無法利用「陳同佳案」強推逃犯條例。

泛民派立法會議員朱凱迪十五日表示，林鄭月娥毫無悔意的言論讓人怒火中燒，十六日料將有更多港人走上街頭。新民主同盟議員范國威批評港府使用「緩兵之計」，呼籲民眾十六日繼續上街。香港學者、政治分析家成名告訴法新社，林鄭月娥的發言不太可能平息香港民眾對警方在金鐘衝突時過度執法的怒火，十六日料將再現大規模示威；倘若十六日和平示威沒有發生警民衝突，「至少接下來幾個月情勢會有所緩和，但修法引發的焦慮情緒仍會持續一段時間」。

17日「三罷行動」也暫緩

在港府十五日表態暫緩修法後，立法會已宣布十七日、十八日不處理「逃犯條例」修訂草案相關議程。民陣表示，原訂十七日舉辦的「三罷行動」（罷工、罷課、罷教）暫緩發動，但「三罷蓄勢待發」，只要港府再推動修法就會展開。

香港教育大學講師黎明十五日因絕食出現發燒及腳步不穩等情況，緊急送醫治療。此前，數十名香港藝文界人士自十二日凌晨起，在立法會附近展開「絕食反惡法」行動，期盼藉由絕食一○三小時表達反對修訂「逃犯條例」的堅定立場；一○三小時象徵一○三萬香港民眾九日走上街頭反修法。

與此同時，香港民間已成立「反送中受傷被捕者人道救援基金」，提供示威者醫療及法律等各方面協助；該基金的信託人包括香港歌手何韻詩、嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強、立法會前議員吳靄儀和何秀蘭。

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