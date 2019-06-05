《畢業致詞 名人開講》喜劇演員鄭肯︰追尋熱情所在 堅持下去

2019-06-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕內科醫師出身的美國喜劇演員鄭肯（Ken Jeong）上月受邀至北卡羅來納大學格林斯伯勒分校（UNCG）擔任畢業典禮致辭嘉賓。鄭肯鼓勵畢業生追尋與發展自己的熱情所在，並堅持不懈地勇敢前進，「唯一需要的是燃燒自己的熱情，我認為那也是我持續前進的唯一動力」。

面對台下超過兩千五百名畢業生及其親友，四十九歲的鄭肯分享自己的成長歷程，表示自己直到就讀北卡大學教堂山分校（UNC）醫學院前，他從沒夢想過能成為一名演員，但就讀醫學院期間的脫口秀歷練，啟蒙了他對喜劇的熱情，這份熱情讓他在三十八歲那年毅然辭職，投身娛樂事業。

鄭肯鼓勵畢業生追尋內心熱情所在，「我只想告訴你們：找到你的激情。假使你已經找到熱情所在，畢業後請讓你的熱情發展。你們現正完成人生故事的第一章，你得翻開第二章，然後擁抱改變、挫折與意想不到的轉折。記住，不論好或壞，堅持下去，持續前進，追尋你的熱情所在」。

擁抱挫折與意想不到的轉折

鄭肯也強調堅持不懈的重要性，「當我的節目被取消，我堅持下去。有好的事情發生，我還是繼續堅持。無論發生什麼，就是繼續前進。我發自肺腑的想告訴在場的所有人：如果我都能堅持下去，能追尋熱情所在，那麼你也可以。你擁有光明的未來，全宇宙都會幫你」。

北卡羅來納大學格林斯伯勒分校約有三十八％學生是家族中第一個上大學的孩子，鄭肯特別恭賀身為家族中首名大學畢業生的學子。鄭肯坦承，三十八歲那年在醫師執業多年後辭職轉換跑道，內心其實惴惴不安，好在他的韓籍雙親、結髮妻都相當支持他，「如果沒有我的父母，我現在不會在這裡」。

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