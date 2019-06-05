《畢業致詞 名人開講》喜劇演員鄭肯︰追尋熱情所在 堅持下去
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2019-06-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕內科醫師出身的美國喜劇演員鄭肯（Ken Jeong）上月受邀至北卡羅來納大學格林斯伯勒分校（UNCG）擔任畢業典禮致辭嘉賓。鄭肯鼓勵畢業生追尋與發展自己的熱情所在，並堅持不懈地勇敢前進，「唯一需要的是燃燒自己的熱情，我認為那也是我持續前進的唯一動力」。

面對台下超過兩千五百名畢業生及其親友，四十九歲的鄭肯分享自己的成長歷程，表示自己直到就讀北卡大學教堂山分校（UNC）醫學院前，他從沒夢想過能成為一名演員，但就讀醫學院期間的脫口秀歷練，啟蒙了他對喜劇的熱情，這份熱情讓他在三十八歲那年毅然辭職，投身娛樂事業。

鄭肯鼓勵畢業生追尋內心熱情所在，「我只想告訴你們：找到你的激情。假使你已經找到熱情所在，畢業後請讓你的熱情發展。你們現正完成人生故事的第一章，你得翻開第二章，然後擁抱改變、挫折與意想不到的轉折。記住，不論好或壞，堅持下去，持續前進，追尋你的熱情所在」。

擁抱挫折與意想不到的轉折

鄭肯也強調堅持不懈的重要性，「當我的節目被取消，我堅持下去。有好的事情發生，我還是繼續堅持。無論發生什麼，就是繼續前進。我發自肺腑的想告訴在場的所有人：如果我都能堅持下去，能追尋熱情所在，那麼你也可以。你擁有光明的未來，全宇宙都會幫你」。

北卡羅來納大學格林斯伯勒分校約有三十八％學生是家族中第一個上大學的孩子，鄭肯特別恭賀身為家族中首名大學畢業生的學子。鄭肯坦承，三十八歲那年在醫師執業多年後辭職轉換跑道，內心其實惴惴不安，好在他的韓籍雙親、結髮妻都相當支持他，「如果沒有我的父母，我現在不會在這裡」。

  • 內科醫師出身的美國喜劇演員鄭肯上月受邀至北卡羅來納大學格林斯伯勒分校（UNCG），擔任畢業典禮致辭嘉賓。（取自網路）

    內科醫師出身的美國喜劇演員鄭肯上月受邀至北卡羅來納大學格林斯伯勒分校（UNCG），擔任畢業典禮致辭嘉賓。（取自網路）

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