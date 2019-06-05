南海周邊4國採購美無人機 盯防中國

2019-06-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部表示，馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等南海周邊國家共斥資六七○○萬美元（約廿一．三億台幣），向美國訂購卅四架可進行海上偵查的「掃描鷹」（ScanEagle）無人機。在中國的南海軍事化舉措日漸升級，以及美國川普政府力倡「自由開放的印度—太平洋」戰略願景之際，前述東南亞國家在南海主權爭議上，與美國聯手制衡中國的態勢日趨明朗。

掃描鷹為美國波音公司與子公司英西圖（Insitu）合力開發的艦載小型無人機，可從小型巡邏船透過彈射系統發射升空，再以「天鉤」（Skyhook）攔阻回收，最高時速一四八公里，飛行時間可達廿四小時，可跟蹤定位多種目標，並即時回傳高品質影像，是海上監視觀察、情報蒐集、目標搜捕、通信中繼等各種戰術支援的利器。

美國國防部指出，馬國已訂十二架，菲國與印尼各訂八架，越南則是六架。馬來西亞海軍也宣告，將以掃描鷹巡邏南海。

在甫於二日落幕的亞太地區安全論壇「香格里拉對話」中，中國國防部長魏鳳和警告美方切勿干涉南海與台灣等涉及中國主權的問題；美國代理國防部長夏納翰則堅稱，美軍戰艦將持續在中國佔領的島礁附近航行，以捍衛南海自由與開放，呼籲遵守「以規則為基礎」的國際秩序。

此外，人民解放軍「火箭軍」疑似在二日凌晨，自渤海灣向西北部靶場試射潛射「巨浪三型」洲際彈道飛彈。據中國媒體報導，巨浪三型射程達一萬兩千公里以上，超越巨浪二型的八千公里，可從南海海域射抵美國本土。巨浪三型已進行多次試射，預料很快進入量產。

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