18萬港人燭光悼念 中國全面封殺訊息

2019-06-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕一九八九年六月四日「天安門事件」屆滿三十週年，相關話題在中國仍是最大禁忌。北京當局四日在天安門廣場周邊層層警戒，加強警力部署，增設檢查關卡，關閉周邊曾發生重大傷亡的多處街道，同時禁止外國記者進入廣場拍攝升旗儀式，還警告記者「違規媒體行為」將影響簽證延期的辦理。儘管如此，除香港循例舉行燭光晚會外，台灣、美國、泰國等世界各地都有相關紀念或抗議活動，全球主流媒體也都銘記六四事件三十週年。

美國有線電視新聞網（CNN）四日遭到中國官方網路防火牆阻擋，網站無法被中國的閱聽人瀏覽。在中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室揚言「中止其中國業務」的威脅下，金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）已將旗下平台與北京六四鎮壓三十週年相關的路透新聞刪除；路孚特由路透的母公司湯森路透（Thomson Reuters）成立。

中國社群媒體「微信」、「微博」等平台全面封鎖「六四」、「六四事件」、「天安門」等敏感詞；微博四日已無法任意換頭像，有彈幕的網站也被禁止，全方位防堵可能涉及紀念六四的影像和即時文字內容出現；四日從台灣發出的微博無法立即顯示，必須經過審查等待。不少微信群組內都有人提醒「今天封群厲害。凡提那事的，全封了」。

許多中國維權人士的微信四日被封號，網路言論也受到管制。北京維權人士李蔚推文指出，三日深夜包含他在內，已有數十人的微信被封禁三十天。自由亞洲電台（RFA）報導，許多維權人士被公安警告不得與境外人士聯繫，不得「翻牆」瀏覽境外網站。

中國媒體按往例對這起「政治風波」隻字未提。中共黨媒《人民日報》四日頭條新聞是「習近平對垃圾分類工作作出重要指示」。分析認為，六四事件確立了中共政權以維穩之名，以武力無情打壓異己的統治模式。

香港毋忘六四布條遭移除

香港民間團體四日凌晨在九龍半島北部畢架山上懸掛寫有「毋忘六四」的巨大黃色條幅，清晨六時許隨即遭到移除。為支持八九民運而成立的香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會），四日晚間依往例在維多利亞公園舉行悼念六四燭光晚會，估計約十八萬港人出席，包括不少來自中國大陸的人士。香港行政長官（特首）林鄭月娥四日避提「六四」字眼，僅表示尊重市民的集會自由。

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