澳洲抗中 金援索羅門群島

2019-06-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為抗衡中國染指南太平洋島國，澳洲總理莫里森三日在我國邦交國索羅門群島首都荷尼阿拉宣布，坎培拉當局將提撥二．五億澳幣（約五十五．七億台幣）協助索國發展基礎建設，出資為索國外交部、總理辦公室興建一棟辦公大樓，推動一項二十六萬澳幣（約五七九萬台幣）的索國橄欖球發展計畫，並向索國公民提供二七○萬澳幣（約六千萬台幣）貸款，鼓勵索國勞工前往澳洲打工。

相關經費來自澳洲當前對索國的對外援助預算，原預算重點援助項目在教育與公共衛生領域，此番重點項目的轉移，旨在重塑澳洲外援策略，以抗衡中國在南太平洋地區透過提供基礎建設貸款，持續擴張影響力。莫里森表示，這次出訪傳達出「非常明確的訊息」，即澳洲重申協助「太平洋大家庭」進步發展的承諾，尋求「所有太平洋島國的和平獨立與主權」。

提供56億發展基礎建設

這是莫里森五月中旬贏得國會大選、順利連任總理後首次外交出訪行程，莫里森也是澳洲近十年來第一位訪問索國的總理；上一次有澳洲總理出訪索國，是在二○○八年的前總理陸克文（Kevin Rudd）。莫里森去年宣布將撥款數十億美元，協助太平洋國家發展基礎建設，澳洲最近資助索羅門群島鋪設海底電纜，防堵中國電訊巨擘「華為」。

在中國「一帶一路」影響下，索國國會近來傳出議員施壓當局評估是否與台灣斷交的消息。對此，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）已表態不會屈服於任何外國勢力，強調索國有「決定外交關係的主權」。美國國務院負責東亞與太平洋事務的首席副助卿墨菲（Patrick W. Murphy）日前已公開呼籲，與台灣有邦交的太平洋島國應繼續維持與台灣的外交關係，並指出，改變現狀可能造成地區局勢緊張。

而在一九八九年天安門民主運動慘遭血腥鎮壓即將屆滿三十年之際，澳洲媒體三日報導，三艘中國軍艦停靠在雪梨港花園島海軍基地，指稱此舉乃北京海權實力的「戲劇性展現」，引發議論。莫里森則稱，這是中國軍艦在中東執行查緝毒品走私任務後返程的「回訪」，因澳洲軍艦也曾訪問中國，「這是安排好的」。

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