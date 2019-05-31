反南海擴張 美軍首長籲對中「集體行動」

2019-05-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）二十九日指出，中國國家主席習近平違背「不將南海島礁軍事化」的承諾，未來北京若再有任何擴張行動，各國應該採取「集體行動」向北京追究責任。鄧福德沒有說明集體行動的方式，但強調他不是號召對中國採取軍事行動，而是必須執行國際法。

鄧福德在華府智庫「布魯金斯研究所」舉行的美國安全與國防會議上表示，二○一六年秋季，習近平曾向美國時任總統歐巴馬承諾，中國不會將南海島礁軍事化，但如今南海有一萬英尺長的跑道、彈藥儲藏設施、常規部署的飛彈防衛能力及航空能力等，中國顯然違背承諾。

鄧福德也指稱，根據他的判斷，南海島礁並非只是「一堆岩石」。他並非建議軍事回應，外交及經濟等措施也能向對方追究責任，仍有其他工具可以運用。必須要做的是針對違反國際規範和準則者，採取一致的集體行動，設法讓對方負起責任，以嚇阻對方再犯。

鄧福德說，近來中國在南海島礁的建設已經減緩，但他推測這是因為這些建設已達中國要求目標，足以提供軍事力量；他也坦承，美國十年來致力於讓雙方軍事高層領袖溝通成為慣例，以改善彼此了解，但未有太大成效。

鄧福德此次的發言時機，正值中國與澳洲再傳紛爭之際。澳洲軍事專家二十八日證實，一架澳洲直升機在今年舉行的聯合軍演期間，曾在南海遭商用雷射光照射襲擊，據信是中國民兵船隻所為。對此，中國駐華府大使館未作回應。

除南海軍事建設外，中國也傳出可能以控制稀土出口，做為在貿易戰的抗美手段。五角大廈二十九日指稱已向白宮提交報告要求增加聯邦資金，以加強美國國內生產稀土的能力，減少對中國稀土的依賴。部分分析師認為，美國有足夠的稀土儲備，短期內不受中國限制衝擊。

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