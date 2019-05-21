港逃犯條例偷跑 6月12日二讀

2019-05-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國政府日前強硬表態支持香港修訂《逃犯條例》，放寬台灣、香港、澳門、中國罪犯互相引渡的相關規範，港府隨即加快《逃犯條例》修訂進程。香港保安局長李家超二十日證實，已致函立法會內務委員會，要求將《逃犯條例》修訂草案繞過法案委員會討論，直接送交大會，力拚下月十二日恢復《逃犯條例》二讀辯論。

李家超二十日召開記者會指出，立法會針對《逃犯及刑事事宜相互法律協助條例》修訂草案成立委員會後，港府一直配合委員會作業，但該委員會近一個月都無法選出有效主席，顯示其審議草案的功能已經失效，港府被迫「做出艱難決定」，援引《議事規則》第五十四條第五項，致函內務委員會主席，商議《逃犯條例》逕付大會二讀的準備工作。

立法會內務委員會主席李慧琼★二十日表示，內務委員會二十四日將聽取議員意見，討論是否將《逃犯條例》修訂草案送交大會二讀。立法會主席、「建制派」議員梁君彥聲稱，港府並未違反立法會議事規則。泛民主派立法會議員毛孟靜則痛批，港府史無前例地破壞立法會逾百年的傳統，以「泰山壓頂」和不受控的行政權力硬逼立法會就範，陷香港於不義。

香港特首林鄭月娥二十日晚間出席《明報》創刊六十週年酒會時，遭到兩名與會者高舉「撤回惡法」標語、反對修訂逃犯條例的相關報導表達抗議。場外泛民派組織「民間人權陣線」（民陣）、「社會民主連線」（社民連）聚集示威，要求港府撤回《逃犯條例》修訂草案，一度與警方爆發肢體衝突。民陣揚言，將發動大型示威表達訴求。

香港美國商會會長早素娜（Tara Joseph）指出，企業普遍擔心《逃犯條例》修訂將進一步削弱香港在「一國兩制」下的自治權，讓香港法治面臨愈來愈大的風險，北京當局可能據此引渡在香港批評中國政府的民眾，人們可能因此不敢踏入香港。

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