中國海警、漁船挑釁 美軍要反擊

2019-04-29

〔國際新聞中心／綜合報導〕為了應對中國在南海咄咄逼人的行徑，美國海軍作戰部長李察森（John Richardson）上將警告，針對中國海警和武裝漁船的挑釁行為，美國將採取和對待中國海軍艦艇相同的遭遇準則，因為前兩者的作用都是為了推進中國的軍事野心。《金融時報》二十八日報導，李察森在今年一月訪問中國時，已向中國海軍司令員沈金龍傳達這項訊息。

李察森告訴金融時報，他向中方明確表示，美國海軍不會被要脅，將繼續在全球各地執行合法的例行任務，以保障海洋和空域的自由、合法使用權益。五角大廈去年提出的中國軍力報告也指出，這些海上民兵扮演重要角色，無須透過戰爭，即可達成中國的政治目標。

專家︰美中若衝突 可能迅速惡化

據報導，中國在軍事化南海人工島礁時，經常使用半軍事化和非軍事化手段，其中包括以漁船建立海上民兵網絡，這支龐大的準軍事力量與海軍合力，推進北京在南海和東海戰略。透過衛星圖像可知，在南沙群島及其周邊水域活動最頻繁的船隻是中國漁船，在與美國、越南和菲律賓的爭端中發揮干擾作用。

由於美國對待軍事船艦和非軍事船艦採取不同的接觸規則，這些海上民兵導致美國不太可能予以軍事上的回應。專家指出，這一點讓人民解放軍擁有額外力量，鞏固中國對南海的控制。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，美方試圖以保留更大彈性的做法，遏阻中國利用這些海上民兵從事顛覆性行為。新加坡國際戰略研究所研究員鍾偉倫（William Choong）指出，李察森的警告意味著美國和中國若在海上爆發衝突，情勢可能會迅速惡化。

《亞洲時報》（Asia Times）二十八日也指出，中國近兩年集結數百艘漁船，頻頻在南海中業島附近出現，監視中業島上的菲律賓駐軍，這些漁船是導致南海近期再次出現爭議的禍害根源。美國海軍戰爭學院估計，其中包括三百多艘船隻和將近四千人，但這項數據很可能被低估。這些單位由漁民組成，在海軍指揮下接受定期軍事訓練，並獲得報酬。

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