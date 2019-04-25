向川普示威?! 金正恩訪俄會普廷

2019-04-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓領導人金正恩二十四日搭乘專用列車，抵達俄羅斯城市海參崴，將於二十五日與俄國總統普廷舉行兩人的首次會談。分析指出，在與美國總統川普二度峰會破局後，金正恩此行旨在向昔日盟友俄國求助，同時向川普示威，並且平衡中國的影響力。

金正恩與普廷訂於海參崴俄羅斯島（Russky Island）舉行峰會，場地是俄國遠東聯邦大學（FEFU）校園。俄國媒體報導，金正恩計畫二十五日留在海參崴，參與一系列文化活動，將於二十六日結束行程。普廷訂於當日飛往北京出席「一帶一路」論壇，會見中國國家主席習近平。

克里姆林宮表示，俄朝兩位領袖將舉行單獨會晤，將就雙邊關係發展、地區合作及朝鮮半島非核化等議題進行討論，但雙方未有在會後簽署文件或共同聲明之安排。

俄國是北韓的傳統盟邦，但在一九八○年代，莫斯科與南韓修好，開始減少對北韓的金援，兩國關係於蘇聯垮台後衰退。普廷二○○○年當上總統後，重新與平壤回復關係，曾與金正恩的父親、前北韓領袖金正日三度會面。

分析師認為，金正恩意圖在與華府陷入僵局之際，尋求更廣泛的國際支持，而莫斯科也渴望在朝鮮半島重新注入影響力。然而，遠東聯邦大學教授魯金（Artyom Lukin）分析，金正恩可能提出經濟協助，要求片面鬆綁制裁，但莫斯科不太可能答應他的要求。

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」（KCNA）報導，金正恩的訪俄隨行名單包括重要官員，但沒有夫人李雪主、勞動黨中央副委員長金英哲等人的名字。韓聯社引述消息人士指出，擔任負責對美國與南韓事務的統一戰線部部長金英哲已被撤換。

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