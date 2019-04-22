東芝研發演算法 比雷射量子電腦快10倍

2019-04-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本電機製造商東芝二十日表示，已研發出可大幅提升電腦運算能力的劃時代新技術「模擬分歧演算法」，在「組合最佳化問題」（combinatorial optimization problem）的運算上，比舊紀錄保持者︱使用「日本電信電話」（ＮＴＴ）研發的雷射量子電腦還快約十倍，刷新世界紀錄。

不必更新電腦設備 年底投入實際應用

這項新技術可望有助於快速處理社會和產業界等諸多問題，例如找出高效率的物流配送路徑，研製新藥品時決定組成藥物的最好療效、毒性最小的化學小分子構造等。這項成果也刊登在美國網路科學雜誌「科學進展」上，目標是今年底前投入實際應用。

東芝表示，以使用「現場可程式化邏輯匣陣列」（ＦＰＧＡ）為例，僅需○．五毫秒（即千分之五秒）即可找出兩千個變數．全組合（約兩百萬個組合）問題的最適解。這比前述運用ＮＴＴ雷射技術的量子電腦快約十倍。而所謂的組合最適化，是在一個有限的物件集（object set）中，找出最佳物件的問題，常見的應用案例有「旅行商問題」（ＴＳＰ）、「貨櫃裝填問題」（ＣＬＰ），以及廠商製作服飾時，如何裁剪才最不浪費布料等。

此外，這種技術可在無須引進新電腦設備的情況下，以現有電腦處理龐雜問題，縮短找出最適解的時間，優於技術瓶頸尚待突破的雷射電腦等下一代電腦。例如，使用超導迴路的量子電腦，現階段仍難以處理大規模複雜問題；而大規模問題雖難不倒半導體數位電腦，但其既有演算法在平行運算上有困難。

東芝研究開發中心主任研究員後藤隼人指出，這項新技術最主要的成果，就是可善用現有的數位電腦，期盼藉此提升社會和商業等產業界的效率，但持續研發量子電腦仍有其必要。

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