涉賄拒捕 秘魯前總統飲彈自盡

2019-04-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴西二○一四年啟動的「洗車行動」，隔年揪出拉丁美洲最大營建商「奧德布雷希特」（Odebrecht）以八億美元行賄十二國弊案，中南美洲政壇人人自危。秘魯警方十七日上午持拘捕令前往涉嫌收賄的秘魯前總統賈西亞在首都利馬市的家中逮人，不料賈西亞竟在房間內開槍自盡，頭部中彈，送醫後宣告不治，享壽六十九歲。秘魯政府宣布降半旗，舉國哀悼三天。

秘魯內政部長莫蘭（Carlos Moran）說，警方抵達後，賈西亞說要打電話給律師，隨即進入房間，關上房門，不到幾分鐘就傳出一聲槍響，警方破門而入，發現他坐在房內，頭部中彈。賈西亞生前堅稱清白。

秘魯檢方表示，賈西亞涉嫌洗錢，原本打算在合法羈押的十天期間收集犯罪證據，同時避免他逃逸。根據賈西亞秘書的說法，前總統家中放有四到五項武器，皆為軍方所贈。他隸屬的「美洲人民革命聯盟」（ＡＰＲＡ）指控賈西亞遭「法西斯迫害」。但秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）否認迫害，十七日向賈西亞家人致哀。多位秘魯政界領袖不分黨派，呼籲民眾一起追悼。拉丁美洲各國領袖也紛紛表示哀悼。

賈西亞一九八五至九○年出任秘魯總統，當時年僅卅六歲，是拉丁美洲最年輕領袖，並被譽為「希望總統」；但他第一次當總統即涉貪，遭接任的藤森追殺，並流亡海外九年後，二○○六至一一年回鍋當選總統。儘管極具領袖魅力，第二任期還帶動秘魯經濟快速成長，但他疑似拿利馬地鐵建造契約當交換條件，收取奧德布雷希特賄款；秘魯法院去年十一月為此令他十八個月內不可離境，賈西亞隨即聲稱遭受政治迫害，並一度躲入烏拉圭駐秘魯大使館，他十六日自稱再也不躲不逃，並表態配合調查。

本世紀上任的四位秘魯總統，皆身陷奧德布雷希特行賄醜聞，包括二○○一至○六年在位的托雷多、一一至一六年執政的烏馬拉、去年為此請辭的庫琴斯基。

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